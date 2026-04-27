임금 2억 떼먹어 처벌받고도 또 체불···노동부, 고액·상습 체불 사업주 187명 명단 공개

3년간 유죄 2회·1년 체불액 3000만원 이상 대상 공공입찰 제한 등 불이익···청산 때까지 출국 금지

충남 천안에서 건설업체를 운영하던 A씨는 3년간 노동자 88명에게 약 2억1000여만원의 임금을 지급하지 않아 총 4차례 유죄 판결을 받았다. 이 과정에서 징역 2년의 실형도 선고됐다. A씨는 재판 과정에서도 체불임금을 청산하지 않았고, 근로기준법 위반 등으로 처벌받고도 임금체불을 반복한 것으로 드러났다. 결국 고액·상습 체불사업주 공개 명단에 올랐다.

고용노동부는 27일 고액의 임금을 상습적으로 체불한 사업주 187명의 명단을 공개하고, 이들을 포함한 298명에 대해 신용제재를 실시한다고 밝혔다.

명단 공개 대상은 최근 3년 이내 임금체불로 2회 이상 유죄가 확정되고, 1년 내 체불액이 3000만원 이상인 사업주다. 1년 내 체불액이 2000만원 이상 3000만원 미만인 경우에는 명단 공개 없이 신용제재만 적용된다.

명단에 오른 사업주는 앞으로 3년간 고용노동부 누리집에 이름과 나이, 사업장 정보, 체불액 등이 공개된다. 이 기간에 정부 지원금 제한, 공공입찰 참여 제한, 구인 제한 등의 불이익을 받으며, 7년간 신용제재도 병행된다.

신용제재 대상자는 명단이 공개되지는 않지만, 한국신용정보원에 체불 정보가 제공돼 최대 7년간 대출이나 신용카드 발급 등 금융거래에 제약을 받는다.

개정 근로기준법 시행에 따라 이번 명단 공개 대상 사업주부터는 체불임금을 청산할 때까지 출국이 금지된다. 또 명단 공개 기간 중 임금을 다시 체불할 경우 피해 노동자의 처벌 의사와 관계없이 형사처벌이 이뤄진다. 임금체불 범죄는 피해자가 처벌을 원치 않으면 처벌할 수 없는 반의사불벌죄지만, 법 개정으로 명단 공개 기간 중 재차 체불한 경우에는 예외를 뒀다.

정부는 2012년 제도 도입 이후 현재까지 3686명의 명단을 공개하고, 6232명에 신용제재를 실시했다. 권창준 노동부 차관은 “고액·상습 임금체불은 단순한 채무불이행이 아니라 노동의 가치를 훼손하는 중대한 위법행위”라며 “임금체불을 가벼이 여기는 관행을 뿌리 뽑겠다”고 밝혔다.