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전남도, 철강산업 위기 극복 ‘맞춤형 지원’···42개사에 8억 투입

입력 2026.04.27 12:34

포스코 광양제철소. 전남도 제공

포스코 광양제철소. 전남도 제공

전남도가 경기 침체와 통상 환경 변화로 어려움을 겪는 광양만권 철강·금속 기업에 맞춤형 지원을 한다. 생산 안정과 제품 고급화, 물류비 지원을 통해 산업위기지역 기업의 부담을 줄이겠다는 취지다.

전남도는 “‘2026년 지역산업 위기대응 맞춤형 지원사업’ 대상 기업 42개사를 선정해 총 8억원 규모의 지원에 나선다”고 27일 밝혔다. 대상은 지난 3월까지 공모를 통해 선정한 광양만권 산업위기지역 철강·금속 분야 및 전후방 산업 중소·중견기업이다.

대성에스앤엠, 광양테크 등 12개사는 기업 경쟁력 강화와 매출 회복을 위한 맞춤형 특화지원 대상으로 선정됐다. 이들 기업에는 생산·가동 안정화, 기술·디지털 전환 고도화, 수주·사업화 지원 등에 기업당 최대 5000만원이 지원된다.

동양기업, 픽슨 등 30개사는 기술사업화 지원 대상으로 선정됐다. 전남도는 시제품 제작, 성능평가·인증, 지식재산 전략 수립, 마케팅, 상품기획 등에 기업당 최대 1000만원을 지원한다.

수출기업을 위한 물류비 지원도 별도로 추진된다. 전남도는 중동 정세 불안으로 물류비 부담이 커진 산업위기지역 철강 수출기업에 지난 9일부터 최대 1000만원을 긴급 지원하고 있다. 신청은 예산이 소진될 때까지 받는다.

전남도는 중동 상황에 따른 정부 추가경정예산에 국비 증액을 건의했다. 증액이 반영되면 물류비 지원을 넘어 물류 시스템 개선까지 지원 범위를 넓힐 계획이다.

광양만권 HRD센터 등 유관기관과 협력한 맞춤형 인력 양성 사업도 확대한다. 중소벤처기업부 추경에 반영된 수출 바우처, 긴급 경영안정자금 등도 수출기업에 안내해 피해를 줄인다는 방침이다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 “철강산업 위기 상황에서 지역 기업의 생존과 경쟁력 회복을 위해 생산, 기술, 판로, 물류까지 전방위 지원을 추진하고 있다”며 “기업의 생산 안정과 매출 회복을 도모하고, 지역경제 위기 극복과 재도약 기반 마련에 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.

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