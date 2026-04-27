“전복·민물장어 30% 싸게 판다”···전남도, 소비 촉진 온라인 기획전

전남도가 전복·민물장어 소비 촉진을 위한 온라인 할인 기획전을 연다. 소비 부진과 가격 하락으로 어려움을 겪는 양식업계를 돕겠다는 취지다.

전남도는 5월31일까지 남도장터 온라인 쇼핑몰에서 ‘가정의 달 수산물 소비촉진 온라인 기획전’을 운영한다고 27일 밝혔다.

기획전에서는 전남 어업인이 생산한 전복과 민물장어를 기존 가격보다 30% 할인해 판매한다. 5월 가정의 달 연휴와 가족 모임에 맞춰 산지 수산물을 저렴하게 구매할 수 있도록 했다.

전남도는 판로 확대도 함께 추진하고 있다. 지난 3월 풀무원푸드앤컬처와 업무협약을 맺고 휴게소에서 판매할 전복 메뉴 9종을 개발했다.

5월에는 오뚜기와 국산 전복을 원료로 한 전복죽 출시도 준비하고 있다. 전남도는 단체급식과 판촉행사 등을 통해 전복·민물장어 등 수산물 169t을 소비할 계획이다.

손영곤 전남도 수산유통가공과장은 “중동사태에 따른 유가 급등 등 국제정세가 불안정한 시기인 만큼 수산물 소비부진으로 경영난이 가중되는 어업인 지원을 위한 내수 진작과 유통 활성화 사업을 적기에 추진하겠다”고 말했다.