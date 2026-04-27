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강원 인제군은 본격적인 영농철을 맞아 농업인들이 주말에도 안심하고 영농에 종사할 수 있게 하기 위해 '농번기 돌봄 지원 사업'을 추진한다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 주말 돌봄 사각지대에 놓인 농촌 지역 영유아들에게 고품질의 보육 서비스를 제공하고, 농업인의 육아 부담을 덜어주기 위해 마련됐다.

올해의 경우 서화어린이집에서 농번기 돌봄 지원 사업이 진행된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“농번기 주말 보육 걱정 덜어드립니다”···인제군, 농번기 돌봄 지원사업 추진

입력 2026.04.27 12:50

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인제군청 전경. 인제군 제공

인제군청 전경. 인제군 제공

강원 인제군은 본격적인 영농철을 맞아 농업인들이 주말에도 안심하고 영농에 종사할 수 있게 하기 위해 ‘농번기 돌봄 지원 사업’을 추진한다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 주말 돌봄 사각지대에 놓인 농촌 지역 영유아들에게 고품질의 보육 서비스를 제공하고, 농업인의 육아 부담을 덜어주기 위해 마련됐다.

올해의 경우 서화어린이집에서 농번기 돌봄 지원 사업이 진행된다.

돌봄 기간은 이달부터 오는 10월 25까지다.

돌봄 대상은 만 2세(24개월 이상)부터 초등학교 4학년까지로 유아반과 아동반을 분리 운영한다.

운영 시간은 오전 7시부터 저녁 6시 30분까지다.

부모가 모두 농업인인 가정의 자녀가 1순위로 입소할 수 있다.

부모 중 1인 또는 보호자가 농업인이면 2순위다.

같은 순위 내에서는 기초생활 보장 수급권자, 차상위계층, 한 부모·조손·다문화·장애 가정 아동에게 우선순위가 부여된다.

인제군 관계자는 “농번기에 맞춰 돌봄 지원사업이 시행됨에 따라 농업인들이 주말에도 보육 걱정 없이 영농에 집중할 수 있을 것으로 기대된다”라며 “앞으로도 농촌 맞춤형 복지 서비스를 확대해 나가겠다”라고 말했다.

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