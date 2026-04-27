박완수 경남지사, 예비후보 등록···‘재선 도전’ 본격화

재선에 도전하는 박완수 경남지사가 6·3 지방선거를 37일 남긴 27일 예비후보로 등록하고 선거운동에 돌입했다.

박 후보는 이날 오전 10시 경남도선거관리위원회에서 국민의힘 경남지사 예비후보 등록 절차를 마쳤다.

박 후보는 이번 선거를 지역 일꾼을 뽑는 선거라고 규정하며 “저는 지난 4년간 좌고우면하지 않고 도정을 챙겨 경제, 인구, 도민 생활 여건 등 모든 부분에서 경남이 지속 발전해왔다”고 말했다.

이어 “민선 이후 과거 경남지사들이 정치적 목적으로 사퇴하거나 재판에 회부돼 중도 퇴직하면서 도정이 굉장히 흐트러졌다”며 “저는 도민에게 헌신하겠다는 약속과 함께 4년 더 도정을 맡아 경남 재도약의 탄탄한 기반을 만들겠다”고 말했다.

박 후보는 예비후보 등록 후 첫 일정으로 국립 3·15 민주 묘지를 참배하고 출마 기자회견을 한 뒤 김해시 진영읍 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 참배했다.

박 후보는 “경남지사로 재임하면서 매년 5월 노 전 대통령 서거 추도식에 참석해왔다”며 “국민통합, 법치와 상식이 있는 사회, 사회적 약자를 배려하는 노 전 대통령의 3대 정신을 존중하고 이어 나가겠다”고 말했다.