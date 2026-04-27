김승룡 소방청장 “무인소방로봇 도입 확대···중앙119구급상황관리센터 역할 강화”

소방청이 대형·복합 재난 사고 현장에서 효과적인 대응이 가능한 무인로봇을 전국에 확대 배치한다. 응급실 이송 지연을 방지하기 위해 중앙119구급상황관리센터 인력과 권한을 보강한다.

김승룡 소방청장은 27일 출입기자단 간담회에서 “유독가스와 폭발위험으로 소방대원 접근이 어려운 ‘난접근성 재난’이 급증하고 있다”며 “무인로봇을 향후 2년간 18대 추가 도입하고, 중장기적으로 전국 시도 소방본부에 확대 배치하겠다”고 말했다.

무인로봇은 열과 연기가 가득해 소방관이 직접 접근하기 어려운 화재 현장 등에 투입할 목적으로 제작됐다. 원격 조작 및 자율주행 기능, 직사·분무 원격 고성능 방수포 탑재, 짙은 농연·연무 제거 첨단 카메라, 자체 보호 분무시스템 등의 첨단 기능을 갖췄다. 소방청은 지난해 11월부터 중앙119구조본부 4개 권역 특수구조대 등에 무인로봇을 실전 배치하고 있다.

김 청장은 이어 “대형 유류 탱크 화재 등 대형 재난에 다목적으로 활용되는 대용량포 방사시스템을 호남·수도권까지 확대 배치하고, 인공지능(AI) 기술과 로봇을 활용한 현장 대원 안전 중심의 첨단 대응체계로의 구조적 전환을 완성하겠다”고 말했다.

김 청장은 아울러 지난달 전남 완도 수산물 가공공장 화재 현장에서 발생한 소방 공무원 순직 사고를 언급하며, 재발 방지 대책 마련에 총력을 기울이고 있다고 강조했다.

중앙119구급상황관리센터의 역할도 확대된다. 지역 119구급상황관리센터가 응급환자를 수용할 수 있는 병원을 찾지 못할 경우 중앙센터가 즉시 개입해 의료기관을 직접 섭외한다. 고위험 산모는 관할이나 거리에 상관없이 신생아 집중 치료가 가능한 병원으로 119가 직접 이송한다. 원거리 이송이 필요한 경우에는 전국에 33대 있는 ‘119 에어(Air)-앰뷸런스’를 가동한다.

김 청장은 “현장 대원의 안전을 담보하는 첨단 장비 도입에 속도를 내고, 중앙119구급상황관리센터와 소방헬기 통합출동 체계를 두축으로 삼아 전국 어디에서든 최적의 응급의료 서비스를 받을 수 있도록 촘촘한 안전망을 마련하겠다”고 말했다.