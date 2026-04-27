체르노빌 사고 40주년, 젤렌스키 “러시아 드론이 원전 상공 비행···핵 부문 전면 제재해야”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 체르노빌 원전 사고 40주년 기념식에서 “글로벌 제재가 러시아의 핵 부문과 관련된 모든 법적 주체 및 개인에게 확대돼야 한다”고 국제사회에 촉구했다.

젤렌스키 대통령은 26일(현지시간) 엑스에 공개한 기념식 연설에서 러시아가 우크라이나 침공으로 “다시 세계를 인재 재앙의 벼랑 끝으로 몰아가고 있다”고 비판했다. 그는 러시아 무인기(드론)가 체르노빌 원전 상공을 정기적으로 비행하고 있으며 지난해에는 드론 한 대가 원전의 보호 구조물을 직접 타격해 방사성 물질 누출 위험을 높였다고 지적했다.

젤렌스키 대통령은 “세계는 러시아와 거래할 때 완전히 무책임하고 무모한 세력과 거래하고 있다는 것을 이해해야 한다”며 “글로벌 제재는 강력해야 한다”고 강조했다.

유로뉴스에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 마이아 산두 몰도바 대통령과 정상회담을 마친 뒤 함께 체르노빌 원전 현장을 방문해 추모하고, 사고 당시와 현재 수습 담당 관계자들에게 훈장을 수여했다. 기념식에는 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장, 유럽부흥개발은행(EBRD) 총재, 유럽연합(EU) 관계자와 영국·미국·핀란드 등의 외교단이 참석했다.

젤렌스키 대통령은 그로시 사무총장과 함께 국립체르노빌박물관의 전시 개막식에도 참석해 “자포리자 원자력 발전소에서의 러시아 점령을 공식화하고 합법화하는 것은 용납될 수 없다”고 밝혔다. 유럽 최대 원자력 발전소인 자포리자 발전소는 2022년 이후 러시아가 점령해 통제 중이다.

젤렌스키 대통령은 이날 기념식에 앞서 “이란이 만든 드론 ‘샤헤드’가 정기적으로 체르노빌 상공을 오가고 있다”며 “핵 테러리즘이 계속되는 것을 허용해선 안 된다. 러시아의 무모한 공격을 멈춰야 한다”고도 했다.

한편 중국은 EU의 러시아 제재에 중국 기업이 포함된 것에 강하게 반발했다. 중국 상무부 대변인은 지난 25일 홈페이지를 통해 “EU가 중국 측의 여러 차례 교섭과 반대에도 불구하고 제20차 대러 제재에 중국 기업을 포함시켰다”며 “강한 불만을 표명하고 단호히 반대한다”고 밝혔다.

이어 “유엔 안전보장이사회 승인 없는 일방적 제재에 반대하며, EU가 즉각 중국 기업과 개인을 제재 명단에서 제외해야 한다”고 촉구했다. 그러면서 “중국은 중국 기업의 정당하고 합법적인 권익을 수호하는 데 필요한 조치를 취할 것이며, 모든 결과는 EU가 책임져야 한다”고 경고했다.