인천 11개 기초단체장 여야 후보 확정···첫 영종구·검단구청장은?

6·3 지방선거에 출마할 인천시장과 인천지역 11개 기초단체장의 여야 후보가 모두 확정됐다.

더불어민주당 인천시당은 27일 인천 남동구청장 후보에 이병래 전 인천시의원, 행정체제 개편으로 7월 신설될 검단구청장 후보에 김진규 전 인천시의원을 확정했다고 밝혔다.

이에 따라 민주당과 국민의힘, 조국혁신당 등 인천시장과 인천지역 11개 기초단체장의 여야 후보들이 모두 확정됐다.

인천시장은 민주당에서 박찬대 국회의원과 국민의힘 유정복 현 인천시장이 맞붙는다. 박 후보는 오는 29일 국회의원직을 내려놓을 예정이며, 유 시장도 29일 휴직하고 본격적인 선거 운동에 나설 계획이다. 개혁신당에서는 이기붕 인천시당 위원장이 인천시장에 도전한다.

인천지역 11개 기초단체장 여야 후보도 확정돼 본격적인 선거전에 나선다.

남동구는 이날 후보로 확정된 이병래 후보와 국민의힘 소속인 현 박종효 남동구청장이 대결한다. 검단구는 민주당 김진규 후보와 국민의힘 박세훈 전 인천시 사회수석이 첫 검단구청장 자리를 놓고 격돌한다.

서해구로 명칭이 바뀌는 서구는 민주당 구재용 전 인천시의원과 국민의힘 후보인 강범석 현 서구청장이, 연수구는 민주당 정지열 전 연수구의회 의장과 국민의힘 후보인 이재호 현 연수구청장이, 강화군은 민주당 한연희 전 평택시 부시장 후보와 국민의힘 박용철 현 강화군수가 맞붙는다.

인천시 행정체제 개편으로 오는 7월 신설된 영종구는 민주당 손화정 전 청와대 행정관과 김정헌 현 중구청장이, 제물포구는 민주당 남궁형 전 인천시의원과 국민의힘 김찬진 현 동구청장이, 옹진군은 민주당 장정민 전 옹진군수와 국민의힘 문경복 현 옹진군수가, 미추홀구는 민주당 김정식 전 미추홀구청장과 국민의힘 이영훈 현 미추홀구청장이 대결한다.

계양구에서는 4선에 도전하는 민주당 박형우 전 계양구청장과 국민의힘 이병택 후보가, 부평구는 민주당 차준택 현 부평구청장과 국민의힘 이단비 인천시의원이 대결한다.

인천 11개 기초단체장 중 4곳은 4년 전에 맞붙었던 전·현직이 대결한다. 동구와 중구가 통합해 출범하는 제물포구는 2022년 지방선거에서 맞붙었던 남궁형 전 인천시의원과 김찬진 현 동구청장이 재대결을 펼친다.

미추홀구에서는 민주당 김정식 전 미추홀구청장과 국민의힘 이영훈 현 미추홀구청장이, 옹진군에서는 민주당 장정민 전 옹진군수와 국민의힘 문경복 현 옹진군수가 각각 4년만에 다시 맞붙는다.

강화군에서도 2024년 10월 군수 보궐선거에서 맞붙었던 민주당 한연희 후보와 국민의힘 박용철 현 강화군수 간 재대결한다.

조국혁신당도 영종구에 안광호 전 인천시 공무원과 계양구에 전영성 계양지역위원장을 각각 후보로 공천했다.

현재 국민의힘 소속 단체장은 인천시장을 포함해 중구, 동구, 미추홀구, 서구, 남동구, 연수구, 강화군, 옹진군 등 9곳이며, 민주당은 부평구와 계양구 등 2곳이다.