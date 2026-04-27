분만 의료사고 국가보상 범위 넓힌다···산모 중증장애 포함

보건의료인이 주의 의무를 다했음에도 분만 과정에서 발생한 불가항력 의료사고의 국가 보상 범위가 사망 중심에서 ‘산모 중증장애’까지 확대된다.

보건복지부는 이 같은 내용의 ‘의료사고 피해구제 및 의료분쟁 조정 등에 관한 법률’(의료분쟁 조정법) 시행령과 ‘불가항력 의료사고 보상금 지급 등에 관한 고시’ 일부개정안을 27일 입법예고한다고 밝혔다. 앞서 의료분쟁 조정법 개정안은 고위험 필수의료 행위에 대한 형사 소송 부담을 완화하고 국가 책임을 강화하는 내용을 핵심으로 지난 23일 국회 본회의를 통과했다.

현재는 분만 과정에서 발생하는 불가항력 의료사고 가운데 신생아 뇌성마비, 산모·태아·신생아 사망 등 치명적 결과를 중심으로 국가 보상이 이뤄지고 있다. 그러나 산모가 생존했더라도 중증장애가 남은 경우는 보상 대상에서 제외돼 제도적 공백으로 지적돼 왔다.

복지부는 분만 과정에서 발생한 합병증 등으로 산모가 중대한 후유장애를 입은 경우에도 국가가 일정 부분 책임을 분담함으로써 환자 권익 보호를 강화하려는 취지라고 설명했다. 산모 중증장애는 재태주수 20주 이상 산모에게 분만 과정 또는 분만 이후 분만과 관련된 이상 징후로 인해 불가항력적으로 중증장애가 발생한 경우를 의미한다. 보상 여부는 보상심의위원회가 해당 사고의 불가항력성과 분만 관련성을 심의·의결해 결정된다. 보상 한도는 1억5000만원이다.

한국의료분쟁조정중재원이 최근 발간한 ‘2025년도 의료분쟁 조정·중재 통계연보’를 보면, 지난해 불가항력 의료사고는 총 9건이 청구돼 이 중 5건에 대해 보상이 이뤄졌다. 전체 보상액은 2억9300만원으로, 건당 평균 보상액은 약 5860만원이었다. 이는 전년(약 2428만원) 대비 약 2.4배 증가한 수치다. 보상 유형은 산모 사망 1건, 신생아 사망 2건, 태아 사망 1건, 신생아 뇌성마비 1건으로 집계됐다.

복지부는 6월 8일까지 입법예고를 통해 의견을 수렴한 뒤 개정안을 확정할 예정이다.