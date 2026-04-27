‘한 달 15만원’···충북 괴산군, 농어촌 기본소득 추가공모 가세

농어촌 지역에 월 15만원의 기본소득을 지급하는 ‘농어촌 기본소득’ 유치를 위해 충북 괴산군이 뛰어들었다.

괴산군은 정부의 농어촌기본소득 시범사업 추가 공모에 도전하기로 하고 군민 서명운동을 벌이고 있다고 27일 밝혔다.

군은 지난 24일 소수면 봄나물 축제 현장에 창구를 차리고 서명운동에 나섰다.

농어촌 기본소득 사업은 인구감소와 지역소멸 위기에 대응하기 위해 인구감소 지역 주민에게 2년간 매달 15만원을 지역사랑상품권으로 지급해 지역 내 소비를 유도하는 것이다.

정부는 인구감소지역으로 지정된 69개 군 단위 지자체 중 이미 농어촌기본소득 시범사업에 선정된 10곳을 제외한 59개 군을 대상으로 추가 선정에 나설 예정이다. 선정된 지자체들은 오는 7월부터 월 15만 원씩의 기본소득을 받게 된다.

군은 지난해 농어촌 기본소득 공모에 신청했지만 고배를 마셨다.

군은 읍·면 행정복지센터를 통한 서명 홍보와 괴산군 공식 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 온라인 홍보로 군민 참여를 이끌 계획이다.

괴산군 관계자는 “행정복지센터와 군청 SNS를 통해 서명운동을 전개한 뒤 시범사업 추가 공모에 응할 것”이라며 “지역의 내일을 바꾸는 서명운동에 군민들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.