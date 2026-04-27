창간 80주년 경향신문

하정우 만난 정청래 “조만간 좋은 소식 있을 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 27일 하정우 청와대 인공지능미래기획수석에게 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 재차 요청했다며 "좋은 소식이 있을 것"이라고 말했다.

정 대표는 "AI 안성맞춤형 국회의원이 당신이니 결심해달라고 제가 설득했다"고 말했다.

정 대표는 "그랬더니 집에 가서 생각해보겠다"고 하더라"며 "아마 최종결심을 밤새 하지 않았을까 생각이 들었다"고 했다. 정 대표는 그동안 여러 차례 하 수석의 출마를 공개적으로 요청해왔다. 하 수석이 조만간 입장을 밝히겠다고 예고한 만큼 이르면 27일 출마를 공식화할 전망이다. 민주당은 이르면 29일 하 수석의 인재영입식을 진행할 것으로 알려졌다. 전재수 민주당 의원의 부산시장 선거 출마로 치러지는 부산 북갑 보궐선거는 3자 구도가 형성된 상태다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

하정우 만난 정청래 “조만간 좋은 소식 있을 것”

입력 2026.04.27 14:46

  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)가 27일 경기 안성시 김보라 안성시장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 발언하며 활짝 웃고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)가 27일 경기 안성시 김보라 안성시장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 발언하며 활짝 웃고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 27일 하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석에게 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 재차 요청했다며 “좋은 소식이 있을 것”이라고 말했다.

정 대표는 이날 안성에서 열린 현장 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “어제저녁 서울에서 하정우 수석과 두 시간 가량 저녁식사를 했다”며 이같이 말했다.

정 대표는 이 자리에서 하 수석에게 ‘대한민국 AI 3대 강국 설계자가 하 수석 아니냐, 이제 그 설계한 것을 국회 와서 입법으로 완성하고 마무리 해야된다고 생각한다’며 출마를 권유했다고 한다. 정 대표는 “AI 안성맞춤형 국회의원이 당신이니 결심해달라고 제가 설득했다”고 말했다.

정 대표는 “그랬더니 (하 수석이) 집에 가서 생각해보겠다”고 하더라”며 “아마 최종결심을 밤새 하지 않았을까 생각이 들었다”고 했다.

정 대표는 그동안 여러 차례 하 수석의 출마를 공개적으로 요청해왔다. 하 수석이 조만간 입장을 밝히겠다고 예고한 만큼 이르면 27일 출마를 공식화할 전망이다. 민주당은 이르면 29일 하 수석의 인재영입식을 진행할 것으로 알려졌다.

전재수 민주당 의원의 부산시장 선거 출마로 치러지는 부산 북갑 보궐선거는 3자 구도가 형성된 상태다. 국민의힘에선 박민식 전 국가보훈부 장관이 출사표를 던졌고, 한동훈 전 국민의힘 대표도 무소속 출마를 선언한 상태다.

1977년생인 하 수석은 네이버클라우드 AI이노베이션 센터장 출신의 AI전문가로, 전 의원의 지역구인 부산 북갑에서 초·중·고등학교를 나온 토박이다. 전 의원이 자신의 지역구를 물려받을 후임으로 하 수석을 공개 언급하면서 차출설에 불이 붙기 시작했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글