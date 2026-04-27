‘글로벌 시드볼트’ 일반에 첫 선···백두대간수목원서 다음달 가족캠프

경북 봉화 국립백두대간수목원에 있는 종자 보전 시설인 ‘글로벌 시드볼트’가 일반에 첫 공개된다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 다음달 26~27일 백두대간수목원에서 가족캠프 프로그램인 ‘시드볼트 탐험대’ 행사를 진행한다고 27일 밝혔다.

시드볼트 탐험대는 1박 2일 동안 백두대간수목원 글로벌 시드볼트 내부 시설을 견학하고, 전시원과 호랑이숲을 관람할 수 있는 행사다. 종자보전의 과학적 가치와 필요성을 주제로 한 특강과 화분 심기 등의 가족 단위 체험 프로그램도 진행된다.

백두대간수목원 시드볼트가 일반에 공개되는 건 이번이 처음이다. 백두대간수목원 시드볼트는 야생식물 종자 보전을 위해 지하 터널형으로 만들어진 영구 저장 시설이다. 이곳에는 현재 국내외에 서식하는 6149종 28만8000여점의 야생식물 종자가 보관돼 있다.

백두대간수목원은 기존에 매년 5월 30일 ‘시드볼트의 날’에 종자 기탁 기관 등에만 제한적으로 시드볼트를 공개해 왔다. 올해는 국제생물다양성의 날(5월 22일) 행사와 연계해 생물다양성 보전의 의미를 알리는 차원에서 처음으로 일반 공개 행사를 갖는다.

백두대간수목원 시드볼드 탐험대 참가신청은 이날부터 홈페이지(www.bdna.or.kr)를 통해 접수한다. 선착순 50명 내외를 모집하며, 행사에 관한 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

심상택 한국수목원정원관리원 이사장은 “이번 가족캠프는 평소 일반에 공개되지 않는 시드볼트를 1년에 딱 한 번 직접 볼 수 있는 기회로, 미래 세대를 위한 생물다양성 보전의 중요성을 체감할 수 있는 행사가 될 것”이라고 말했다.