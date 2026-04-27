오늘의 인사-법무부 외

■인사혁신처 ◇과장급 전보 △인재정보기획관실 인재기획담당관 구혜리
■기획예산처 ◇국장급 △재정투자심의관 고재신
■법무부 ◇고위공무원 승진 △경북북부제1교도소장 김성호 ◇부이사관 승진 △법무부 교정기획과장 서호성 △〃 보안과장 이성호 ◇부이사관 전보 △화성직업훈련교도소장 양원동 △의정부교도소장 정진 △창원교도소장 안영삼 △부산교도소장 이민열 △전주교도소장 주정민 ◇서기관 승진 △법무부 기획조정실 양성필 △〃 감사담당관실 강홍석 △〃 의료과 문우식 △서울구치소 총무과장 이동근 △안양교도소 보안과장 박성래 △서울동부구치소 〃 정세락 △의정부교도소 총무과장 이병환 △대구교도소 〃 이창현 △경북북부제1교도소 〃 유동윤 △전주교도소 〃 김희숙 △전주교도소 보안과장 김종배 ◇서기관 전보 △법무부 직업훈련과장 허만혁 △〃 사회복귀과장 이도곤 △〃 분류심사과장 김선희 △〃 심리치료과장 박승률 △〃 특별점검팀장 정영모 △서울지방교정청 총무과장 김수희 △법무부 마약사범재활팀 최소연 △서울지방교정청 사회복귀과장 오선호 △서울지방교정청 분류센터장 권창모 △서울남부교도소장 정진우 △춘천교도소장 송재열 △원주교도소장 김성열 △강원북부교도소장 최장훈 △서울구치소 부소장 정희동 △서울구치소 보안과장 이영준 △안양교도소 부소장 이형직 △수원구치소 〃 권익광 △수원구치소 총무과장 박자웅 △서울동부구치소 부소장 위종진 △인천구치소 〃 오희순 △서울남부구치소 총무과장 구민규 △대구지방교정청 〃 임유정 △대구지방교정청 사회복귀과장 최창호 △경북북부제2교도소장 김용인 △경북북부제3교도소장 권영복 △통영구치소장 이병훈 △밀양구치소장 조형근 △상주교도소장 박경식 △대구교도소 부소장 김영춘 △부산구치소 〃 이성보 △경북북부제1교도소 〃 유시록 △대전지방교정청 총무과장 김용국 △대전지방교정청 보안과장 이정용 △대전지방교정청 사회복귀과장 조관성 △대전지방교정청 분류센터장 박평규 △청주교도소장 조영혁 △천안교도소장 정인식 △공주교도소장 오병각 △충주구치소장 이권상 △천안개방교도소장 김승 △대전교도소 부소장 강성안 △광주지방교정청 총무과장 이영성 △광주교도소 부소장 박성현 △〃 보안과장 오원종
■국가보훈부 ◇과장급 임용 △국립5·18민주묘지관리소장 이경률
■우주항공청 ◇과장급 △우주수송임무설계프로그램장 강호원
■KBS △인력관리실 인사기획부장 신재은 △교양다큐센터 제작기획국 제작기획부장 김명숙
■서울신문 △부산·울산·경남본부장 신정훈