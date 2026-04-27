제주 월동채소 산지폐기 악순환 끊는다···종자 신청량 분석해 생산량 조절

농가와 종자업체 대상 설문·현장 조사 실시 데이터와 농가 재배동향 결합해 생산량 예측 사전 예측으로 수급 불안정 농가 소득 안정 도모

매년 과잉생산과 가격폭락으로 수급 조절에 어려움을 겪어온 제주 월동채소 생산량을 ‘종자 신청량’으로 미리 예측하는 시스템이 도입된다.

제주도 농업기술원은 다음 달까지 월동채소의 수급 불안을 해소하기 위해 ‘종자수요 데이터를 활용한 월동채소 생산예측 조사’를 실시한다고 27일 밝혔다.

제주 월동채소는 특정작물 편중 재배에 따른 과잉생산, 산지폐기, 수급 불안과 농가 소득 하락이라는 악순환이 반복돼왔다.

실제 2024~2025년산 월동채소의 가격 호조에 힘입어 2025~2026년산 재배면적이 늘었으나 이후 소비 부진과 공급 과잉이 겹치며 가격이 하락하는 흐름을 보였다.

이번 조사는 문제점을 해결하기 위해 농산물 수급 관리 방식을 사후 대응에서 데이터 기반의 사전 예측 중심으로 전환하기 위해 마련됐다. 농가의 재배 계획과 실제 종자 수요 데이터를 결합해 생산량 예측의 정확도를 획기적으로 높이는 데 목적이 있다.

특히 종자 신청량에 주목하는 이유는 실제 재배면적을 가늠할 수 있는 핵심 선행지표이기 때문이다. 도 관계자는 “종자 수요를 선제적으로 분석하면 실질적인 재배 면적과 생산량을 현실적으로 예측할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

조사 대상은 제주 주요 월동채소 5개 품목인 월동무, 당근, 양배추, 브로콜리, 양파다. 제주지역 재배농가 약 500호와 종자·유통업체 31곳을 대상으로 설문조사와 현장방문을 병행한다.

농가 조사에서는 작목별 재배 면적 증감과 파종 시기, 종자 구매 계획, 품종 선택 등 실제 재배 의향을 묻는다. 기후 변화, 최근 재배 동향이 농가 의사결정에 미치는 영향 등도 함께 파악할 계획이다.

종자업체와 유통업체를 대상으로는 2026년산 종자 사전 신청량과 확보 물량, 최근 5년간 종자유통량 등을 조사한다.

도는 6월 중 조사 결과를 관계기관과 공유하고, 9~10월에는 실제 종자 유통량을 추가로 조사해 예측 정확도를 높일 계획이다.

김태우 농업디지털센터장은 “농업도 이제는 지난해 가격이나 경험이 아닌 데이터에 기반한 의사결정을 내려야 하는 시대”라면서 “종자 신청량 변화를 통해 선제적으로 생산량을 조절함으로써 농가의 안정적인 소득을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다