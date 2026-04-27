협상 앞 한 치 양보 없는 미국·이란···종전 불확실성, 교착 상태 이어지나

미국이 파키스탄에서 예정됐던 이란과의 종전 협상에서 협상단 파견을 취소한 후 종전 협상에 대한 불확실성이 커지고 있다. 양국이 협상 조건에 관해 각자 입장을 양보하지 않으면서 지금과 같은 교착 상황이 이어질 것이라는 전망이 나온다.

워싱턴포스트는 26일(현지시간) 미국과 이란의 휴전 협상에 관해 “양국 간 어떤 의견의 간극이 좁혀졌는지 아직 불분명한 상황”이라고 분석했다.

전날 미국이 이란과 2차 종전 협상 불참을 발표한 후 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란을 향한 압박을 이어갔다. 트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스에서 “(이란과 협상을) 전화로 진행하겠다. 그러니 그들이 원하면 우리에게 전화하면 된다”고 말했다. 대면 협상 대신 전화 협상을 추진하겠다는 트럼프 대통령의 이같은 발언은 이란과의 협상에서 미국의 우위를 강조한 발언으로 해석된다.

올리비아 웨일스 백악관 대변인도 이날 미 온라인 매체 액시오스에 “트럼프 대통령이 언급했듯 미국은 주도권을 쥐고 있으며 미 국민을 최우선으로 하는 합의만 할 것”이라며 “이란이 핵무기를 보유하는 일은 결코 허용하지 않을 것”이라고 밝혔다.

아바스 아라그치 이란 외교장관은 오만과 파키스탄, 러시아를 잇따라 방문하는 등 중재국을 통한 외교를 이어가고 있다. 이란 반관영 타스님통신에 따르면 아라그치 장관은 파키스탄에 협상 조건으로 대이란 해상 봉쇄 해제, 호르무즈 해협 통제권과 관련한 새로운 법적 체제를 도입하는 것, 전쟁 피해에 대한 배상금, 이란에 대한 군사적 침략 방지 등을 제시했다.

다만 이란 측은 트럼프 대통령이 조건으로 내세운 우라늄 농축권 포기 등 핵 협상에 관해서는 선을 긋고 있다. 한 소식통은 “이번 (파키스탄과의) 협의는 핵 문제와는 아무런 관련이 없다”고 타스님통신에 말했다. 액시오스에 따르면 이란은 호르무즈 해협을 재개방하고 전쟁을 종식하되 핵 협상은 추후로 연기하자는 제안을 미국에 새롭게 제시한 것으로 알려졌다.

전문가들은 미국과 이란이 전투를 전격 재개하는 것에는 소극적이나, 협상 조건에서 각자의 입장을 굽히지 않고 있어 빠른 시일 내에 휴전 협상이 진전을 보일 가능성은 낮다고 봤다. 사남 바킬 채텀하우스 중동국장은 “이란은 미국과 입장 차가 좁혀질 때까지 대면 회담을 원하지 않는다”며 “이란으로서는 ‘우리가 대화를 간절히 원하고 있다’는 인상을 트럼프 대통령에게 심어줄 수 있기 때문에 회담의 가치를 인정하지 않는 상황”이라고 월스트리트저널에 말했다.

2015년 버락 오바마 전 행정부 당시 이란핵합의(JCPOA) 협상에 참여한 로버트 말리 전 국제위기그룹 회장은 “트럼프 대통령은 즉각적인 결과를 요구하지만, 이란 지도부는 장기적 전략을 구사한다”며 “이란 지도부는 핵심 이익을 양보하기보다는 엄청난 고통을 감수할 각오가 돼 있다”고 말했다.

한편 양측의 물밑 협상은 계속 이어지고 있는 것으로 보인다. 파키스탄 관리 두 명은 미국과 이란의 간접 협상이 진행 중이라고 AP통신에 말했다. 파키스탄 정치 분석가 사이드 모하마드 알리는 간접 회담이 진전되고 있다며 “미국과 이란의 긴장이 하루아침에 해소될 수는 없으며 협상 과정에는 인내가 필요하다”고 짚었다.