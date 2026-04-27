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“김대중 교육감 항공료 부풀리기 수사해야”···예비후보들 ‘촉구’

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본문 요약

김대중 전남도교육감의 '해외 출장 항공료 부풀리기 의혹'에 대해 전남광주특별시 교육감 후보들이 일제히 수사를 촉구했다.

강숙영·고두갑·김해룡·이정선 등 전남광주특별시 교육감 예비후보 4명은 27일 광주시교육청 브리핑실에서 공동 기자회견을 열고 "해외 출장 항공료 부풀리기 의혹이 불거진 김대중 예비후보는 즉각 사퇴하고 수사에 임하라"고 밝혔다.

현직 전남도교육감인 김 예비후보는 최근 해외 출장 과정에서 부풀려진 가격으로 항공료를 받은 것으로 드러나 도교육청이 환수조치 했다.

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“김대중 교육감 항공료 부풀리기 수사해야”···예비후보들 ‘촉구’

입력 2026.04.27 15:16

  • 강현석 기자

  • 기사를 재생 중이에요

강숙영·고두갑·김해룡·이정선 공동 기자회견

전남교육청, 지난달 과다 지급된 734만원 환수

강숙영·고두갑·김해룡·이정선 등 전남광주특별시 교육감 예비후보 4명은 27일 광주시교육청 브리핑실에서 공동 기자회견을 열고 “해외 출장 항공비 부풀리기 의혹이 불거진 김대중 예비후보는 즉각 사퇴하고 수사에 임하라”고 밝혔다. 이정선 예비후보 제공.

강숙영·고두갑·김해룡·이정선 등 전남광주특별시 교육감 예비후보 4명은 27일 광주시교육청 브리핑실에서 공동 기자회견을 열고 “해외 출장 항공비 부풀리기 의혹이 불거진 김대중 예비후보는 즉각 사퇴하고 수사에 임하라”고 밝혔다. 이정선 예비후보 제공.

김대중 전남도교육감의 ‘해외 출장 항공료 부풀리기 의혹’에 대해 전남광주특별시 교육감 후보들이 일제히 수사를 촉구했다.

강숙영·고두갑·김해룡·이정선 등 전남광주특별시 교육감 예비후보 4명은 27일 광주시교육청 브리핑실에서 공동 기자회견을 열고 “해외 출장 항공료 부풀리기 의혹이 불거진 김대중 예비후보는 즉각 사퇴하고 수사에 임하라”고 밝혔다.

현직 전남도교육감인 김 예비후보는 최근 해외 출장 과정에서 부풀려진 가격으로 항공료를 받은 것으로 드러나 도교육청이 환수조치 했다.교육청은 김 교육감이 취임 이후 진행한 10건의 해외 출장 중 7건에서 항공료가 부풀려진 사실을 확인해 734만원을 환수했다.

이에 대해 다른 예비후보들은 “교육 수장이 앞장서서 혈세를 쌈짓돈처럼 여기고 현지에서 (다른 용도로)사용하였다는 의혹은 전남 교육의 자부심을 뿌리째 흔드는 중대한 범죄행위”라고 지적했다.

이어 이들은 “김 후보는 해외 출장 당시의 항공권 결제명세와 실제 탑승권, 그리고 현지 지출 증빙 서류 전체를 당장 공개하라”면서 “수사 당국은 김 후보와 전남교육청에 대한 즉각적인 압수수색을 실시해 부풀려진 예산이 어떻게 부정 사용됐는지 철저히 밝혀내라”고 요구했다.

한편 전남교육청은 지난 1월 교육감 출장에 대한 정보공개 청구가 접수된 것을 계기로 관련 서류를 점검하는 과정에서 김 교육감과 직원들의 항공료가 부풀려 청구된 사실을 뒤늦게 확인했다고 밝혔다.

해외 출장을 수행한 여행사가 e티켓을 수정해 요금을 부풀려 청구한 뒤 차액을 현지에서 통역비와 가이드 경비 등으로 사용했다는 것이다.

교육청은 해외출장을 다녀온 교육감과 직원 29명에게서 총 2832만원의 항공료를 환수했다. 김 교육감이나 직원들은 출장 당시 항공료가 부풀려진 사실을 사전에 전혀 알지 못했다는 입장이다.

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