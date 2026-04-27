올리브영 “글로벌 존재감 키우기 위한 첫 투어 일본서 시작”

CJ올리브영이 오는 5월 일본에서 ‘올리브영 페스타 월드투어’의 첫 포문을 연다.

CJ올리브영은 다음 달 8일부터 10일까지 일본 지바현에서 ‘올리브영 페스타 JAPAN 2026’을 개최한다고 27일 밝혔다. 올리브영 페스타는 2019년 올리브영이 창립 20주년을 맞아 선보인 국내 최초의 뷰티 페스티벌로 올해부터는 해외로 무대를 넓힌다. 역직구몰인 글로벌몰을 비롯해 미국 오프라인 매장 진출, 세포라 파트너십 등 전방위적인 해외 유통망 확장으로 현지에서 K뷰티의 존재감을 키우기 위해서다.

이번 행사는 ‘KCON JAPAN 2026’과 연계해 일본 지바현 지바시에 있는 컨벤션센터 ‘마쿠하리 멧세’에서 164평 규모로 열린다. 전체 55개 브랜드가 참여해 트렌디한 K뷰티 제품과 차별화된 콘텐츠로 글로벌 현지 고객을 만난다. 부스 곳곳을 한국의 올리브영 매장처럼 꾸미고, 이동 공간은 ‘K뷰티 쇼핑 성지’인 명동·홍대 길거리로 구현해 공간의 몰입도를 높인 것이 특징이다.

K뷰티의 최신 트렌드를 효과적으로 보여주기 위해 올리브영의 핵심 경쟁력인 ‘큐레이션’ 역량을 집약한 특별 존(Zone)도 마련했다. ‘한국 코스메 랭킹존’, ‘K뷰티 셀렉트존’ 등이 대표적이다.

또 올리브영 뷰티 컨설턴트가 원하는 부위의 메이크업을 해주는 ‘퀵 터치업 서비스’ 등 올리브영 매장에서만 경험할 수 있는 뷰티 체험 서비스를 현지 고객에게 선보인다.

올리브영 관계자는 “페스타 월드투어의 시작을 알리는 이번 행사는 현지 고객이 K뷰티를 입체적으로 체험하며 글로벌 K뷰티 팬덤을 확장하는 중요한 이정표가 될 것”이라고 말했다.

올리브영은 오는 8월 미국 LA에서도 올리브영 페스타를 열 계획이다.