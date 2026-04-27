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CJ제일제당, 베트남 1위 유통사와 손잡고 K-푸드 영토 확장 가속

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CJ제일제당이 베트남에서 'K-푸드' 영토 확장에 박차를 가한다.

CJ제일제당 관계자는 "베트남 유통 시장의 혁신을 이끄는 박화산과의 파트너십은 CJ제일제당 비비고가 베트남 '국민 브랜드'로 도약하는 중요한 발판이 될 것"이라며 "현지 소비자의 라이프스타일에 최적화한 제품과 서비스를 통해 시장 패러다임을 선도하며 K-푸드를 확대하겠다"고 말했다.

CJ제일제당은 2015년 제분 사업으로 베트남에 진출한 뒤 현지화 전략과 인수합병, 생산기지 구축을 통해 식품 사업을 확대해 왔다.

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CJ제일제당, 베트남 1위 유통사와 손잡고 K-푸드 영토 확장 가속

입력 2026.04.27 15:27

  • 정유미 기자

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베트남 호치민의 박화산 매장에서 현지 소비자가 CJ제일제당 비비고 김치 제품을 살펴보고 있다. CJ제일제당 제공

베트남 호치민의 박화산 매장에서 현지 소비자가 CJ제일제당 비비고 김치 제품을 살펴보고 있다. CJ제일제당 제공

CJ제일제당이 베트남에서 ‘K-푸드’ 영토 확장에 박차를 가한다.

CJ제일제당은 베트남 1위 유통사인 박화산(Bach Hoa Xanh)과 가공 식품 사업 확대를 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

박화산은 베트남 최대 리테일 그룹 모바일월드(MWG) 산하 슈퍼마켓 체인으로 전국에 2760여 개 매장을 운영하고 있다. CJ제일제당은 이 채널을 통해 만두, 김치, 김 등 주요 제품을 판매중이며 최근 4년간 연평균 약 20% 성장률을 기록했다.

CJ제일제당에 따르면 이번 협약으로 ‘비비고’ 등 제품력과 콜드체인 노하우를 박화산의 유통 인프라와 결합해 현지 가공식품 시장을 선도한다는 계획이다. 특히 K-푸드 확대와 베트남 소비 트렌드에 맞춘 가공식품 공동 개발, 식품 안전·품질 관리 체계 고도화, 냉장·냉동 인프라 투자, 공동 프로모션을 추진한다. 박화산 애플리케이션 내 ‘CJ Zone’도 운영해 온·오프라인 소비자 접점도 넓힐 계획이다.

또 기존 호찌민 등 남부 중심 전략에서 벗어나 북부와 지방 중소도시까지 유통망을 넓히고 제품군을 전방위로 확장한다. 주력 제품인 만두, 김치, 롤 등 냉동·냉장 제품 외에 누들, 스낵 등 상온 제품과 육가공 냉장 제품까지 사업 영역도 넓힌다.

CJ제일제당 관계자는 “베트남 유통 시장의 혁신을 이끄는 박화산과의 파트너십은 CJ제일제당 비비고가 베트남 ‘국민 브랜드’로 도약하는 중요한 발판이 될 것”이라며 “현지 소비자의 라이프스타일에 최적화한 제품과 서비스를 통해 시장 패러다임을 선도하며 K-푸드를 확대하겠다”고 말했다.

CJ제일제당은 2015년 제분 사업으로 베트남에 진출한 뒤 현지화 전략과 인수합병, 생산기지 구축을 통해 식품 사업을 확대해 왔다. 지난해 베트남 매출은 2016년 대비 약 7배 증가했으며 만두와 김치 시장에서 1위를 유지하고 있다.

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