“20년전 20도 소주 ‘처음처럼’ 부활한다”

“20년전 처음 그맛, ‘처음처럼’이 돌아왔다.”

롯데칠성음료가 ‘처음처럼’의 고도주 제품인 ‘처음처럼 진’을 리뉴얼한 ‘처음처럼 클래식’을 내놓는다고 27일 밝혔다. 롯데칠성음료는 주류 저도화 흐름 속에서도 고도수 소주 수요가 지속되는 점을 반영해 출시 20주년을 맞은 ‘처음처럼’의 브랜드를 강화하는 차원에서 ‘처음처럼 클래식’을 기획했다고 설명했다.

‘20년전 본연의 레시피로 돌아온 진하고 부드러운 소주’라는 콘셉트로 기획된 이번 제품은 20년 전 출시 당시와 동일한 알코올 도수 20도에 알라닌, 아스파라진, 자일리톨 등 당시의 첨가물을 그대로 넣었다. 또 대관령 기슭 암반수, 쌀증류주, 알룰로스 등 현재의 ‘처음처럼’ 제품의 핵심 요소를 더해 브랜드의 연속성을 이었다. 포장은 라벨 색상을 진한 녹색으로 변경해 깊고 진한 소주의 맛을 시각적으로 표현했다. 특히 ‘클래식 20도’ 문구를 넣어 알코올 도수 20도를 강조했다.

처음처럼 클래식은 오는 5월 초 출시된다. 기존 ‘처음처럼 진’과 달리 360㎖ 병 제품을 추가했고 식당과 술집 등 유흥 채널 접근성도 높였다. 대형마트와 편의점에서는 병과 페트 제품 모두 판매한다.

롯데칠성음료 관계자는 “저도화 트렌드 속에서도 도수가 높은 소주를 애용하는 소비자를 위해 최적의 맛을 구현했다”면서 “20년전 알코올 도수와 맛을 다시 내놓는만큼 소주 애호가들의 사랑을 받을 것으로 기대한다”고 말했다.