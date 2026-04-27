캄보디아·필리핀 등 거점 온라인 스캠 조직원 73명, 국내 송환

캄보디아와 필리핀 등 동남아시아에서 대규모 온라인 스캠(사기) 등 범죄를 저지른 혐의를 받는 한국인 73명이 국내로 송환됐다.

경찰청은 지난 2월26일부터 약 두달 간 캄보디아나 필리핀을 거점으로 온라인 스캠 등을 저지른 혐의를 받는 한국 국적 피의자 73명을 국내로 송환했다고 27일 밝혔다. 이들 대부분은 해외에 거점을 두고 활동하는 범죄조직의 일원으로, 보이스피싱·로맨스스캠과 불법 도박사이트 운영 등 다양한 형태의 범죄를 저지른 것으로 조사됐다. 송환된 피의자 73명 중 69명은 구속 송치됐다.

캄보디아에서는 ‘코리아전담반’의 작전으로 현지에서 검거한 스캠 조직원 등 42명이 국내로 송환됐다. 이들 중에는 검찰·금융감독원 등을 사칭한 보이스피싱 수법으로 피해자 368명으로부터 약 517억원을 뜯어내고, 다수의 여성을 상대로 성착취 범행을 저지른 조직원 24명이 포함됐다. 또 만남 어플을 통해 호감을 쌓은 뒤 코인 투자를 유도해 53명으로부터 약 23억원을 편취한 조직원 14명도 송환됐다. 41명은 송환 직후 구속 송치됐고, 나머지 1명도 구속됐다.

필리핀에서 송환된 31명은 모두 인터폴 수배자이다. 2011년 캐피탈 사이트 서버를 침해해 약 175만명의 개인정보를 탈취한 후 캐피탈을 상대로 약 1억원을 받아낸 총책 1명이 15년 만에 송환됐다. 2014년부터 약 5조9000억원 규모의 온라인 불법 도박사이트를 운영한 범죄단체 조직원 3명, 2022년부터 2024년까지 사고 차량의 성능 기록지 등을 위조해 정상 차량으로 둔갑시킨 후 자동차 대출금 명목으로 금융사로부터 약 120억원을 편취한 조직의 총책 등 3명도 포함됐다. 31명 중 28명은 구속 송치됐다.

이번 송환은 범정부 ‘초국가범죄 특별대응TF’를 중심으로 경찰청과 외교부, 법무부, 국가정보원 등이 유기적으로 협력하고, 캄보디아·필리핀 경찰청과의 유기적 공조를 통해 이뤄졌다.

경찰은 해외로 도피하면 수사를 피할 수 있다는 인식을 근본적으로 차단하겠다는 방침이다. 박준성 경찰청 국제치안협력국장(직무대리)은 “국경을 넘는 초국가범죄에 대해서도 끝까지 추적해 반드시 국내로 송환하겠다”며 “해외 거점 범죄조직에 대한 단속과 국제협력을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.