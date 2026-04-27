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대전천변도시고속화도로 28일부터 통행 재개···긴급 보수 공사로 통제 한 달만

입력 2026.04.27 15:57

대전 천변도시고속화도로 통행 재개 구간 안내도. 대전시 제공

대전 천변도시고속화도로 통행 재개 구간 안내도. 대전시 제공

긴급 보수·보강 공사로 차량 통행이 제한됐던 대전 천변도시고속화도로 통행이 재개된다.

대전시는 보강토옹벽 보수·보강 공사로 통제됐던 천변도시고속화도로 본선과 램프-B 구간을 28일 오후 5시부터 전면 개통한다고 27일 밝혔다.

대전 천변고속화도로는 원촌육교 램프-B 구간 보강토옹벽의 급격한 변위로 안전성 평가에서 ‘E등급’ 판정을 받음에 따라 지난달 30일부터 보수·보강 공사가 시작되고, 긴급 교통 통제가 실시돼 왔다.

시는 한 달간 보수·보강 공사를 거쳐 다음달 1일 통행을 정상화할 방침이었으나, 공사가 원활히 진행되고 개통 전 안전점검도 마무리됨에 따라 조기에 통행을 재개시키기로 했다.

천변도시고속화도로가 전면 개통되면 그동안 통행이 제한됐던 모든 구간의 차량 통행이 가능해진다. 시는 전면 개통 전 포장 상태와 교통안전시설 등을 최종 점검해 시민들이 불편 없이 도로를 이용할 수 있도록 할 방침이다.

박민범 시 철도건설국장은 “갑작스로운 도로 통제로 출퇴근 시간대 교통 혼잡 등 시민 불편이 발생했으나, 시민들이 긴급 통제에 협조해 주신 것에 감사드린다”며 “시민들에게 개통 일정과 교통 상황을 지속적으로 안내하고, 통제 구간이 차질 없이 정상 개통될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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