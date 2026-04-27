대전천변도시고속화도로 28일부터 통행 재개···긴급 보수 공사로 통제 한 달만

긴급 보수·보강 공사로 차량 통행이 제한됐던 대전 천변도시고속화도로 통행이 재개된다.

대전시는 보강토옹벽 보수·보강 공사로 통제됐던 천변도시고속화도로 본선과 램프-B 구간을 28일 오후 5시부터 전면 개통한다고 27일 밝혔다.

대전 천변고속화도로는 원촌육교 램프-B 구간 보강토옹벽의 급격한 변위로 안전성 평가에서 ‘E등급’ 판정을 받음에 따라 지난달 30일부터 보수·보강 공사가 시작되고, 긴급 교통 통제가 실시돼 왔다.

시는 한 달간 보수·보강 공사를 거쳐 다음달 1일 통행을 정상화할 방침이었으나, 공사가 원활히 진행되고 개통 전 안전점검도 마무리됨에 따라 조기에 통행을 재개시키기로 했다.

천변도시고속화도로가 전면 개통되면 그동안 통행이 제한됐던 모든 구간의 차량 통행이 가능해진다. 시는 전면 개통 전 포장 상태와 교통안전시설 등을 최종 점검해 시민들이 불편 없이 도로를 이용할 수 있도록 할 방침이다.

박민범 시 철도건설국장은 “갑작스로운 도로 통제로 출퇴근 시간대 교통 혼잡 등 시민 불편이 발생했으나, 시민들이 긴급 통제에 협조해 주신 것에 감사드린다”며 “시민들에게 개통 일정과 교통 상황을 지속적으로 안내하고, 통제 구간이 차질 없이 정상 개통될 수 있도록 하겠다”고 말했다.