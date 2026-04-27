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농협 개혁 조합원 95% 찬성···쇄신 속도 내는 농식품부

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본문 요약

농협 조합원 10명 중 8명 이상이 '농협회장 직선제 도입' 등 '농협 개혁'에 찬성한다는 조사 결과가 나왔다.

정부는 이 조사 결과를 동력 삼아 그간 추진해온 중앙회장 직선제 전환과 감사 기능 강화 등 개혁에 속도를 내겠다고 밝혔다.

농림축산식품부는 27일 발표한 '조합원 및 일반 국민 인식 조사'에서 조합원 94.5%와 국민 95.1%가 농협 개혁의 필요성에 공감했다고 밝혔다.

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농협 개혁 조합원 95% 찬성···쇄신 속도 내는 농식품부

입력 2026.04.27 15:58

  • 윤기은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

송미령 농림축산식품부 장관이 27일 세종시 정부세종청사에서 열린 출입기자 간담회에서 중동사태 대응 등 현안과 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

송미령 농림축산식품부 장관이 27일 세종시 정부세종청사에서 열린 출입기자 간담회에서 중동사태 대응 등 현안과 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

농협 조합원 10명 중 8명 이상이 ‘농협회장 직선제 도입’ 등 ‘농협 개혁’에 찬성한다는 조사 결과가 나왔다. 정부는 이 조사 결과를 동력 삼아 그간 추진해온 중앙회장 직선제 전환과 감사 기능 강화 등 개혁에 속도를 내겠다고 밝혔다.

농림축산식품부는 27일 발표한 ‘조합원 및 일반 국민 인식 조사’에서 조합원 94.5%와 국민 95.1%가 농협 개혁의 필요성에 공감했다고 밝혔다.

이번 조사는 한국농촌경제연구원이 한국갤럽에 의뢰해 지난 21일부터 24일까지 조합원 1079명과 국민 1000명을 대상으로 실시됐다.

조합원들은 개혁이 필요한 가장 큰 이유로 ‘임직원 비위 문제’(55.1%)를 꼽았다. 이어 ‘조합장 중심의 폐쇄적 운영 구조’와 ‘농산물 유통 및 가격 안정 미흡’이 각각 49.4%로 뒤를 이었다.

핵심 쟁점인 농협중앙회장 ‘전 조합원 직선제’ 전환에는 조합원 83.1%, 국민 90.5%가 찬성했다. 현재 조합장들에게만 주어지는 투표권을 일반 조합원 전체로 확대해 선거의 투명성을 높여야 한다는 목소리가 반영된 것으로 풀이된다.

농협감사위원회 설치는 조합원과 국민 각각 85.8%, 93.3%의 지지를 받았다. 농식품부의 농협 지주회사 및 자회사 감독권 강화에 대해서도 조합원 67.5%, 국민 85.0%가 찬성했으며 한 명이 조합 정보공개 청구를 할 수 있도록 기준을 완화하는 방안에 대해선 각각 68.9%, 79.7%가 찬성했다.

송미령 농식품부 장관은 이날 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 ‘개혁이 운영 자율성을 침해한다’는 농협 내부의 일부 반발 의견을 “자율성 훼손이 아닌 견제 기능의 회복”이라고 일축했다.

그는 농협감사위원회(가칭) 설치와 정부 감독권 확대 등 개혁안을 거론하며 “현재의 내부 감사 기능은 한계가 명확하다”며 “문제를 방치할 경우 그 피해는 고스란히 농업인의 몫이 되는 만큼 속도감 있게 입법을 추진하겠다”고 강조했다.

농식품부는 오는 6월 경제사업 활성화와 영세한 지역 농협을 합병하는 ‘조합 규모화’ 방안을 담은 2차 개혁안을 추가로 발표할 계획이다.

거센 반발에 당정 ‘농협회장 직선제’ 입법 보완 나선다···개혁 후퇴 우려도

정부와 국회가 농협회장 조합원 직선제 개편안을 놓고 거센 반발에 부딪히자 ‘보완책’ 마련에 나섰다. ‘농협의 정치화’ 우려를 최소화하는 장치를 추가하는 등 반발을 잠재울 방안을 찾겠다는 것이다. 다만 의견 수렴 절차가 길어질 경우 당초 목표였던 6월 지방선거 전 입법이 어려워지고, 개혁 취지도 퇴색될 수 있다는 우려도 나온다. 농림축산식품부 관계자는 ...

https://www.khan.co.kr/article/202604221735001

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