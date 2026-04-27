농협 개혁 조합원 95% 찬성···쇄신 속도 내는 농식품부

농협 조합원 10명 중 8명 이상이 ‘농협회장 직선제 도입’ 등 ‘농협 개혁’에 찬성한다는 조사 결과가 나왔다. 정부는 이 조사 결과를 동력 삼아 그간 추진해온 중앙회장 직선제 전환과 감사 기능 강화 등 개혁에 속도를 내겠다고 밝혔다.

농림축산식품부는 27일 발표한 ‘조합원 및 일반 국민 인식 조사’에서 조합원 94.5%와 국민 95.1%가 농협 개혁의 필요성에 공감했다고 밝혔다.

이번 조사는 한국농촌경제연구원이 한국갤럽에 의뢰해 지난 21일부터 24일까지 조합원 1079명과 국민 1000명을 대상으로 실시됐다.

조합원들은 개혁이 필요한 가장 큰 이유로 ‘임직원 비위 문제’(55.1%)를 꼽았다. 이어 ‘조합장 중심의 폐쇄적 운영 구조’와 ‘농산물 유통 및 가격 안정 미흡’이 각각 49.4%로 뒤를 이었다.

핵심 쟁점인 농협중앙회장 ‘전 조합원 직선제’ 전환에는 조합원 83.1%, 국민 90.5%가 찬성했다. 현재 조합장들에게만 주어지는 투표권을 일반 조합원 전체로 확대해 선거의 투명성을 높여야 한다는 목소리가 반영된 것으로 풀이된다.

농협감사위원회 설치는 조합원과 국민 각각 85.8%, 93.3%의 지지를 받았다. 농식품부의 농협 지주회사 및 자회사 감독권 강화에 대해서도 조합원 67.5%, 국민 85.0%가 찬성했으며 한 명이 조합 정보공개 청구를 할 수 있도록 기준을 완화하는 방안에 대해선 각각 68.9%, 79.7%가 찬성했다.

송미령 농식품부 장관은 이날 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 ‘개혁이 운영 자율성을 침해한다’는 농협 내부의 일부 반발 의견을 “자율성 훼손이 아닌 견제 기능의 회복”이라고 일축했다.

그는 농협감사위원회(가칭) 설치와 정부 감독권 확대 등 개혁안을 거론하며 “현재의 내부 감사 기능은 한계가 명확하다”며 “문제를 방치할 경우 그 피해는 고스란히 농업인의 몫이 되는 만큼 속도감 있게 입법을 추진하겠다”고 강조했다.

농식품부는 오는 6월 경제사업 활성화와 영세한 지역 농협을 합병하는 ‘조합 규모화’ 방안을 담은 2차 개혁안을 추가로 발표할 계획이다.