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본문 요약

3대 특검의 잔여 사건을 수사하는 권창영 2차 종합특검이 김관영 전북지사에게 오는 30일 피의자 신분으로 조사를 받으라고 통보했다.

2차 종합특검은 27일 언론 공지를 통해 "김 지사에게 내란동조 혐의 피의자 신분으로 오는 30일 출석할 것을 요구했다"고 밝혔다.

지난 2월 조국혁신당 전북도당은 김 지사 등이 12·3 내란 당시 전북도청과 도내 8개 시·군청의 출입을 전면 통제하고 폐쇄했다며 2차 종합특검에 고발했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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2차 종합특검, ‘내란 동조 의혹’ 김관영 전북지사 30일 조사 통보

입력 2026.04.27 16:23

수정 2026.04.27 16:24

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  • 허진무 기자

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김관영 전북지사가 지난 1일 전북도청에서 기자들과 만나 ‘현금 살포’ 의혹에 대해 해명하고 있다. 연합뉴스

김관영 전북지사가 지난 1일 전북도청에서 기자들과 만나 ‘현금 살포’ 의혹에 대해 해명하고 있다. 연합뉴스

3대(내란·김건희·순직해병) 특검의 잔여 사건을 수사하는 권창영 2차 종합특검이 김관영 전북지사에게 오는 30일 피의자 신분으로 조사를 받으라고 통보했다. 김 지사는 12·3 내란 당시 전북도청을 폐쇄해 내란에 동조했다는 의혹으로 고발된 상태다.

2차 종합특검은 27일 언론 공지를 통해 “김 지사에게 내란동조 혐의 피의자 신분으로 오는 30일 출석할 것을 요구했다”고 밝혔다. 지난 2월 조국혁신당 전북도당은 김 지사 등이 12·3 내란 당시 전북도청과 도내 8개 시·군청의 출입을 전면 통제하고 폐쇄했다며 2차 종합특검에 고발했다.

김 지사는 당시 입장문을 통해 “청사 폐쇄 주장은 명백한 허위”라며 “혁신당은 허위사실에 기반한 정치 공세에 대해 즉각 공식 사과하라”고 반발했다.

김 지사는 6·3 지방선거에서 전북지사 재선을 노렸지만 지난해 11월 청년 당원 등에게 대리기사비 명목으로 현금 68만원을 나눠 준 사실이 드러나 더불어민주당에서 제명당했다. 김 지사는 무소속 출마 여부를 검토하고 있다.

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