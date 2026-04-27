2차 종합특검, ‘내란 동조 의혹’ 김관영 전북지사 30일 조사 통보

3대 특검의 잔여 사건을 수사하는 권창영 2차 종합특검이 김관영 전북지사에게 오는 30일 피의자 신분으로 조사를 받으라고 통보했다.

2차 종합특검은 27일 언론 공지를 통해 "김 지사에게 내란동조 혐의 피의자 신분으로 오는 30일 출석할 것을 요구했다"고 밝혔다.

지난 2월 조국혁신당 전북도당은 김 지사 등이 12·3 내란 당시 전북도청과 도내 8개 시·군청의 출입을 전면 통제하고 폐쇄했다며 2차 종합특검에 고발했다.