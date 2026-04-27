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본문 요약

상장회사는 다음 달부터 임원 보수와 기업 성과 지표를 함께 공시해야 한다.

또한 금감원은 임원 보수의 연도별 변동 사항을 비교할 수 있도록 공시 대상 기간을 당해 사업연도에서 3년으로 확대했으며 임원 보수 총액을 급여와 상여, 주식 보상 등으로 나눠 공시하는 서식을 신설했다.

금감원 관계자는 "12월 결산법인은 올해 6월 말 기준으로 작성·제출하는 반기 보고서부터 개정 공시 서식을 적용받는다"며 "상장사가 충실하게 임원 보수를 공시할 수 있도록 유도하겠다"고 말했다.

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“왜 이렇게 많이 받아가?”···5월부터 임원 보수, 성과 지표와 함께 공시

입력 2026.04.27 16:24

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 여의도 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

서울 여의도 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

상장회사는 다음 달부터 임원 보수와 기업 성과 지표를 함께 공시해야 한다. 스톡옵션 외 양도제한조건부주식(RSU) 등 주식 기준 보상의 개인별 상세 내역도 의무 공시 대상에 포함된다. 임원의 성과에 따라 적정한 보수를 받았는지 한 눈에 파악할 수 있게 하자는 취지다. 12월 결산법인의 경우 올해 6월 말 기준으로 작성·제출하는 반기보고서부터 적용된다.

금융감독원은 임원 보수와 기업 성과 간 관계를 비교할 수 있도록 개정한 기업 공시 서식을 오는 5월1일부터 시행한다고 27일 밝혔다.

개정안에 따르면 상장사는 앞으로 이사·감사의 보수총액과 1인당 평균 보수액을 공시할 때 영업이익과 총주주수익률(TSR) 등 주요 성과 지표를 함께 제시해야 한다. 기업별 특성에 따라 추가적인 성과 지표를 기재할 수 있고 필요시 그래프를 활용해 임원 보수와 성과 간 관계도 설명할 수 있도록 했다.

한국에선 그동안 임원 보수를 공시할 때 총액만 공개할 뿐 투자자들이 적정 수준 여부를 판단할 근거를 제시하지 않았다. 정보 비대칭으로 인해 주주가 통제권을 제대로 행사하기 어려운 구조였다. 반면 미국 등 해외 주요국은 임원 보수와 재무 성과의 상관관계뿐 아니라 동종 회사와의 비교치를 상세히 공개한다고 금감원은 설명했다.

금감원 관계자는 “임원 보수 결정에 있어 기업의 책임성을 높이고 투자자의 합리적인 평가에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

주식으로 보상하는 경우에도 공시가 대폭 강화된다. 금감원은 보수총액에 포함된 주식 보상 지급액과 보수총액에 포함되지 않는 주식 보상 잔액을 구분해 표시하도록 했다. 최근 보상에 활용되고 있는 양도제한조건부 주식(일정 성과를 달성하면 현금 대신 양도 시점을 제한해 지급하는 주식) 등의 부여 현황도 공개해 투자자들의 이해를 돕고, 스톡옵션 이외 기타 주식 보상의 경우에도 구체적인 산정 기준과 방법을 공시하도록 했다.

현재는 임원 보수총액 중 주식 보상 지급액이 얼마나 포함됐는지 등이 공개되지 않아 투자자들이 임원의 주식 기준 보상의 구체적인 내용을 파악하는 데 한계가 있었다.

또한 금감원은 임원 보수의 연도별 변동 사항을 비교할 수 있도록 공시 대상 기간을 당해 사업연도(1년)에서 3년으로 확대했으며 임원 보수 총액을 급여와 상여, 주식 보상 등으로 나눠 공시하는 서식을 신설했다.

금감원 관계자는 “12월 결산법인은 올해 6월 말 기준으로 작성·제출하는 반기 보고서부터 개정 공시 서식을 적용받는다”며 “상장사가 충실하게 임원 보수를 공시할 수 있도록 유도하겠다”고 말했다.

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