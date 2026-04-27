트럼프 노린 ‘만찬 총격’에도 영국 국왕 “미국 방문 예정대로”…영미 관계 회복 계기 되나

찰스 3세 영국 국왕 부부가 ‘백악관 출입기자단 만찬 총격 사건’에도 오는 27일 예정된 미국 국빈 방문을 계획대로 진행하기로 했다. 이번 방문이 갈등을 빚어온 양국 관계 개선의 계기가 될 수 있다는 기대가 나온다.

영국 버킹엄궁은 26일(현지시간) “찰스 국왕과 커밀라 왕비의 나흘간의 미국 방문 일정을 예정대로 진행하기로 했다”고 발표했다고 로이터통신은 보도했다.

버킹엄궁과 양국 정부 관계자들은 총격 사건 이후 찰스 국왕의 방미 일정을 계획대로 진행할 것인지 계속 논의해왔다. 버킹엄궁 총격 사건 발생 이후 “국왕이 사태 전개를 파악하고 있다”며 “방문 일정에 어느 정도 영향을 미칠지 논의했다”고 밝힌 바 있다.

찰스 3세는 미국 독립 250주년을 기념하기 위해 트럼프 대통령 초청으로 27일부터 나흘간 미국을 국빈 방문한다. 영국 일간 텔레그래프는 “찰스 3세의 방문 일정이 계획대로 진행될 예정이지만, 보안당국의 조언에 따라 일부 조정됐다”며 “이 일정은 멜라니아 트럼프 여사가 총괄해서 준비되는 것으로 알려졌다”고 보도했다.

찰스 3세의 미국 방문은 악화한 영국과 미국의 관계 회복에 중요한 계기가 될 수 있다는 전망이 나온다. 트럼프 대통령은 미·이란 전쟁에 적극적으로 참여하지 않은 키어 스타머 영국 총리를 향해 “윈스턴 처칠이 아니다”라고 하거나 “또 다른 네빌 체임벌린은 필요없다”고 말하기도 했다. 제2차 세계대전을 전후해 강인한 리더십의 상징으로 평가받는 처칠과 독일에 대한 유화정책 실패로 비판받는 체임벌린을 끌어들여 스타머 총리를 비판한 셈이다.

이날 BBC에 따르면 크리스천 터너 주미영국대사는 “이번 국빈 방문이 양국의 특별한 관계에 새로운 활력을 불어넣을 것”이라고 평가했다. 트럼프 대통령 본인도 지난 24일 BBC와의 전화 인터뷰에서 “찰스 3세의 방문이 영국과의 관계를 회복하는 데 절대적인 도움이 될 것”이라고 말했다.

CNN도 이날 “찰스 3세가 재위 기간 중 가장 어려운 임무를 수행하기 위해 트럼프 대통령과 만난다”며 “찰스 3세는 영국 정부의 비장의 카드가 됐다”고 평가했다. 찰스 3세는 이번 방미 일정 중 트럼프 대통령과 회담을 벌이고, 미국 의회에서 연설할 예정이다. 영국 군주의 미 의회 연설은 1991년 엘리자베스 2세 여왕 이후 처음이다.