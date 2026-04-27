“보안 어떻게 뚫렸나”···대통령 참석한 만찬 행사에 ‘보안 구멍’ 의문

도널드 트럼프 미국 대통령과 고위 행정부 관료 다수가 참석한 백악관출입기자협회 만찬 행사가 열린 워싱턴 힐튼 호텔의 보안 조치가 충분하지 않았다는 지적이 나오고 있다. 정치인을 겨냥한 테러 등 정치 폭력이 증가하면서 기존 경호 체계를 재점검해야 한다는 목소리도 커지고 있다.

워싱턴포스트(WP)는 26일(현지시간) 관계자들을 인용해 당국이 이번 행사를 ‘국가 특별 보안 행사’로 지정하지 않았다고 전했다.

많은 고위 공직자들이 한자리에 모이는 대통령 취임식이나 국정연설 등 공식 행사의 경우 국토안보장관이 이를 국가 특별 보안 행사로 지정하고 비밀경호국이 모든 보안을 총괄한다. 하지만 이번 행사의 경우 국가 특별 보안 행사보다 낮은 보안 등급으로 지정됐다.

이번 행사에는 J D 밴스 부통령, 마이크 존슨 하원의장, 마코 루비오 국무장관, 스콧 배선트 재무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등 대통령 승계 서열 6위 안에 드는 주요 인사 5명이 참석했다.

다만 한 행정부 관계자는 과거에도 해당 만찬 행사가 국가 특별 보안 행사로 지정된 사례가 없었다고 WP에 말했다.

또한 행사가 열린 호텔 입장 시 개인 신원을 확인하는 절차도 허술했던 것으로 알려졌다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 참석자들은 호텔 출입 시 행사 초대장 사본 등을 제시해야 했으나 이를 스캔하거나 신분증을 확인하는 절차는 별도로 없었다. WSJ는 참석자들이 보안 검색대를 거치지 않고 호텔 로비와 지하층에 진입할 수 있었고 연회장 입장 전에는 금속 탐지기 통과만 요구됐다며 “대형 스포츠 경기장이나 콘서트장보다 입장하기가 훨씬 쉬웠다”고 짚었다.

사건 용의자인 콜 토머스 앨런(31)도 사건이 벌어진 호텔의 보안이 취약했다고 주장했다. 그는 범행 직전 가족에게 보낸 성명서에서 “그곳에 있던 그 누구도 내가 위협이 될 수 있다는 가능성을 전혀 생각하지 않았다”며 “나는 구석구석에 감시 카메라가 설치돼 있고, 호텔 객실에는 도청 장치가 깔려 있으며, 3ｍ마다 무장 요원이 배치되고, 금속 탐지기가 어마어마하게 많을 줄 알았는데 아무것도 없었다”고 썼다.

행정부 관계자들과 전직 관료들은 이번 사건에서 총격범이 연회장 내부까지 진입하지 못한 점을 들어 보안 시스템이 제대로 작동했다고 주장하기도 했다. 토드 블랜치 미 법무장관 대행은 이날 NBC 방송과 인터뷰에서 총격범이 보안 경계선을 거의 넘지 못했다며 “오히려 이는 엄청난 보안 성공 사례였다”고 말했다. 전직 비밀경호국 부국장 마이클 센트렐라는 “용의자가 연회장에 들어가기도 전에 체포됐다”며 “보안 계획이 잘 수립돼 있었고, 비밀경호국이 계획대로 정확히 임무를 수행한 것”이라고 뉴욕타임스(NYT)에 말했다.

워싱턴 경찰청, 비밀경호국, 연방수사국 등 여러 법 집행기관이 호텔과 주변 지역의 경비에 참여했다. 연회장 내에는 만일의 사태에 대비해 비밀경호국 특수팀이 배치되어 있었으며 일부 요원들이 웨이터 복장을 한 채 위장하기도 했다고 NYT는 전했다.

정치인을 겨냥한 테러 등 정치 폭력이 증가하면서 기존 경호 체계를 재점검해야 한다는 지적이 나온다. 찰스 마리노 전 비밀경호국 고위관계자는 “힐튼 호텔과 같은 곳에서 시행되고 있는 기존의 보안 절차가 오늘날 같은 위협 환경에서 현 대통령과 행정부에 여전히 적합한지가 의문”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 전날 기자회견에서 만찬 행사를 30일 이내 다시 열겠다고 밝힌 바 있다.