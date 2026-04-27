김관영 전북지사 “무소속 출마 여부, 내주 입장 밝히겠다”

더불어민주당에서 제명된 김관영 전북지사가 무소속 출마를 놓고 막판 고심에 들어갔다. 김 지사는 “늦어도 다음 주까지 입장을 밝히겠다”고 밝혀 특별검사 출석 이후 정치적 행보가 본격화될 전망이다.

김 지사는 27일 전북도청에서 기자간담회를 열고 “출마 여부를 더 늦출 수 없다”며 “특검 조사 이후, 늦어도 다음 주까지 입장을 정리하겠다”고 말했다. 이어 “출마는 당선을 전제로 하는 선택인 만큼 시기를 놓칠 수 없다”고 했다.

무소속 출마 검토의 배경에는 제명 사태를 둘러싼 형평성 논란과 지역 정치 구조에 대한 문제의식이 자리하고 있다.

김 지사는 “저의 불찰로 도민들께 심려를 끼쳐드린 점은 송구하다”면서도 “제명 과정이 과도하고 공정했는지에 대한 문제 제기가 이어지고 있다”고 말했다. 이어 “공천이 곧 당선으로 이어지는 지역 현실에서 도민 참여가 충분히 보장됐는지 돌아볼 필요가 있다”고 덧붙였다.

대리기사비 지급 논란과 관련해서는 “선거와의 연관성이 없다는 판단이 있었음에도 중앙당이 강경 대응했다”며 “그 과정에서 지방선거를 준비하던 청년 정치인들이 공천에서 배제됐다”고 말했다. 이어 “결과적으로 청년 정치인의 진입로를 좁힌 셈”이라고 했다.

당내 처리 과정에 대한 불신도 드러냈다. 김 지사는 “재감찰 요구가 받아들여지지 않은 채 사태가 정리되면서 공정성에 대한 의문이 커지고 있다”며 “도민들 사이에서도 문제의식이 확산하고 있다”고 말했다. 당내 의사결정 구조에 대해서는 “여러 해석이 가능한 상황”이라고 했다.

정치권 내부 상황과 관련해서는 정청래 대표를 겨냥한 비판도 내놨다. 김 지사는 “밖에서 보는 것보다 당내 불만이 크고 심각하다고 본다”며 “차기 당권을 염두에 둔 의사결정과 개입이 곳곳에서 이뤄지고 있다는 시각도 있다”고 말했다.

무소속 출마를 둘러싼 고민도 내비쳤다. 김 지사는 “민주당을 떠나고 싶지 않고 복당을 희망하는 마음도 있다”면서도 “전북 정치 현실과 도민 요구를 외면하기 어렵다”고 말했다. 이어 “불공정하다고 판단되는 사안에 대해서는 문제 제기가 필요하다는 의견도 많다”고 덧붙였다.

사법 리스크 역시 변수로 꼽힌다. 김 지사는 “대리기사비 지급은 전례가 없는 사안이며, 문제를 인지한 뒤 시정하려 했다”며 “선관위 조사 과정에서 일부 금액 차이가 확인됐지만 전체적인 사실관계에는 변함이 없다”고 말했다. 이어 “법리와 경위를 종합적으로 판단해달라”고 했다.

김 지사는 오는 30일 ‘12·3 비상계엄’ 관련 내란 동조 의혹으로 특별검사팀에 출석할 예정이다. 김 지사는 “당시 상황을 종합적으로 설명해 불명예를 해소하겠다”고 말했다.

한편 선거법에 따라 이번 지방선거 후보자 등록은 다음 달 14~15일 이틀간 진행된다. 김 지사가 무소속으로 후보 등록을 할 경우, 등록 시점부터 선거일까지 도지사 직무는 정지된다.

지역 정치권은 김 지사의 선택이 전북지사 선거 구도를 뒤흔들 변수로 보고 있다. 민주당 우세 지역에서 현직 지사의 무소속 출마가 현실화할 경우, 선거는 ‘민주당 대 무소속’ 구도로 재편될 가능성이 크다는 관측이 나온다.