“평생 제주 한번 못와본 어머니, 이젠 시한부”···국민신문고 사연에 ‘선물같은 한달’ 찾아왔다

제주관광공사, 사연자 가족에 ‘제주 한달살이’ 제공 공사 측 “관광 통한 사회공헌 활동 지속 확대할 것”

“어머니는 어려운 가정 형편으로 제주에 한 번도 와보지 못하셨어요. 평생 자식들을 뒷바라지하며 열심히 일만 하시던 어머니는 큰 병을 얻게 되셨고, 병원으로부터 삶의 시간이 얼마 남지 않았다는 말을 듣게 되었습니다.”

올해 초 국민신문고에 한 통의 간절한 사연이 접수됐다. “제주에 한번 가보고 싶다고 말씀하셨던 어머니에게 마지막으로 가족과 함께하는 여행을 선물하고 싶다”는 딸의 짧지만 절절한 사연이었다.

제주관광공사는 담관암 4기로 시한부 판정을 받은 어머니(60)를 둔 딸 박모씨(39) 사연에 특별한 ‘제주 한달살이’를 선물했다고 27일 밝혔다.

공사는 박씨 가족을 위해 서귀포시 남원읍 신흥2리 동백마을에 조성된 체류 공간인 ‘동백언우재’를 한달살이 숙소로 무상 제공했다.

박씨와 어머니 이모씨를 포함한 가족 5명은 지난달 29일부터 4월25일까지 약 한 달간 제주에 머물며 어머니의 오랜 꿈을 현실로 만들었다.

박씨 가족들은 제주에서 한 달을 머물며 제주 곳곳을 둘러보고, 동백마을에서 회복의 시간을 가졌다. 어머니 이씨는 “제주에서 보낸 한 달은 제 인생에서 가장 따뜻하고 행복한 시간이었다”면서 “사랑하는 가족들과 그동안 나누지 못했던 마음들을 나눌 수 있었고, 서로에 대한 유대도 더 깊어졌다”고 말했다. 이어 “무엇보다 자연 속에서 조용히 머물며 진정으로 쉴 수 있었다”고 덧붙였다.

박씨 또한 “어머니께서 평생 한 번 오지 못했던 제주에서 한 달간 가족과 함께 너무나 행복한 시간을 보내셨다”면서 “가족을 따뜻하게 맞아준 동백마을 주민들과 이런 기회를 마련해준 제주관광공사에 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.

제주관광공사 관계자는 “관광을 기반으로 한 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 지방공기업으로서 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

카름스테이(동네를 뜻하는 제주 방언 ‘카름’과 영어 ‘스테이’를 결합한 용어)는 제주 마을의 고유한 자원과 문화를 체험하는 체류형 관광 프로그램이다. 단순한 관광을 넘어 지역주민과 교류하고 제주만의 여러 문화를 경험할 수 있는 것이 특징이다.