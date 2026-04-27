‘아동 성착취물 범죄’ 아시아 7개국 특별단속서 225명 검거…10명 중 9명은 10·20대

경찰청 국가수사본부는 정보통신망을 이용한 아동 성착취물 범죄에 대해 지난 3월23일부터 4월17일까지 아시아 7개국 경찰과 특별단속을 실시한 결과 총 445명을 검거했다고 27일 밝혔다.

이 중 절반 이상인 225명(50.6%)을 한국 경찰이 검거했다. 225명 중 1명(우즈베키스탄)을 제외한 224명이 한국인이었다.

범죄 유형별로 보면 아동 성착취물 제작 범죄가 133명(59.1%)으로 가장 많았고, 소지·시청(22.2%), 유포(18.7%)가 그 뒤를 이었다. 범인 연령대별로는 10대가 58.7%로 절반 이상을 차지했다. 이어 20대(30.7%), 30대(8.4%), 40대(2.2%) 순이었다. 경찰청은 “디지털 매체 사용에 익숙한 10대·20대의 범행이 두드러진다”며 “특히 가해자와 피해자가 모두 청소년인 ‘또래 집단 내 범죄’가 심화되는 양상”이라고 했다.

20대 남성 A씨는 2025년쯤부터 SNS에 ‘지인능욕·합성’ 등의 문구를 사용해 허위영상물 제작·판매 광고글을 게시하다가 경찰의 위장수사 끝에 검거 후 구속됐다. A씨는 AI를 이용해 피해자들에 대한 허위영상물을 제작한 후 신상정보와 함께 판매하기도 했다. 지난해 9월 SNS를 통해 미성년자들에게 용돈을 주겠다고 속인 후 영상통화를 유도하고, 이를 녹화하는 방식으로 성착취물을 제작한 30대 남성 B씨도 구속됐다. B씨는 피해자가 추가 통화를 거부하자 녹화 영상을 유포하겠다고 협박했다.

경찰청은 온라인상 유포가 확인된 사안에 대해서는 방송미디어통신심의위원회에 삭제·차단을 요청했다. 경찰청은 올해 10월 말까지 이어지는 ‘사이버성폭력 범죄 집중단속’을 지속하며 사이버성폭력 범죄에 엄정 대응한다는 방침이다. 작전명 ‘사이버 수호자’라고 불리는 이번 단속은 올해로 3회째로, 한국과 싱가포르, 말레이시아, 홍콩, 일본, 태국, 브루나이 등이 참여했다.