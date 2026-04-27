밀라노 디자인 위크 빛낸 한국 작가…이광호·보테가 베네가 협업 눈길

이탈리아 럭셔리 브랜드 보테가 베네타가 한국 아티스트 이광호와 협업해 2026 밀라노 디자인 위크에서 설치 작업을 선보였다.

보테가 베네타는 밀라노 디자인 위크 기간 동안 산탄드레아 매장에서 이광호 작가와 함께한 프로젝트를 공개했다고 밝혔다. 이번 협업의 중심은 조명 설치 작품 ‘라이트풀(Lightful)’이다.

작품은 공중에 매단 직조 구조물에 보테가 베네타의 가죽을 엮은 빛 조형물을 결합한 형태로 구성됐다. 브랜드 크리에이티브 디렉터 루이스 트로터가 선정한 블랙과 그린 계열 색상을 적용했으며, 각각의 조형물은 서로 다른 형태로 제작됐다. 직조 구조와 빛, 그림자가 어우러지며 소재와 구조의 관계를 탐구하는 이광호 작가의 작업 세계를 드러낸다는 설명이다.

이번 프로젝트는 루이스 트로터의 디렉션 아래 진행된 보테가 베네타와 이광호 작가의 세 번째 협업이다. 앞서 2026 여름 컬렉션 쇼 공간 작업과 2025년 서울에서 열린 전시 ‘세상을 엮다: 인트레치아토의 언어’를 함께 진행한 바 있다.

이광호 작가는 이번 협업 과정에서 이탈리아 몬테벨로 비첸티노에 있는 보테가 베네타 아틀리에에 머물며 장인들의 가죽 공예 작업 과정을 경험했다. 브랜드 측은 전통 수공예와 소재 실험을 바탕으로 작업해 온 이광호 작가의 작업 방식이 보테가 베네타의 가죽 장인정신, 직조 기법인 ‘인트레치아토’와 맞닿아 있다고 설명했다.

1981년생인 이광호 작가는 홍익대학교에서 금속조형디자인을 전공했다. 직조, 바구니 엮기, 칠보 에나멜링 등 전통 기법을 현대적으로 확장해 왔으며, 알루미늄·구리·대리석·볏짚·정원용 호스 등 다양한 재료를 활용한 작업으로 알려져 있다.