‘늑구 탈출’ 대전오월드 재개장 시기 5월 하순 결정···재발방지대책 마련 후 재개장

늑대 탈출 사고가 있었던 대전 오월드의 재개장 시기가 다음달 말쯤 결정될 것으로 보인다.

오월드는 시설 전반의 안전 조치를 강화하고, 근본적 재발방지 대책을 마련한 뒤 다음달 하순 재개방 여부를 결정할 방침이다 27일 밝혔다.

오월드는 지난 8일 동물원 내 늑대 사파리에서 2024년생 수컷 늑대 ‘늑구’가 탈출한 사고로 인해 지난 20일 금강유역환경청으로부터 동물원 시설에 대한 사용중지 조치 명령을 받았다. 사용중지 조치 명령에 따라 기본적으로 한 달 동안은 시설 운영을 할 수 없다.

오월드는 늑구 탈출 사고와 환경당국의 조치 명령을 계기로 시설 전반에 대한 정밀 안전점검을 실시하고, 운영체계를 전면 재정비해 재발방지 대책을 마련하겠다는 계획이다. 이후 환경당국의 실사와 개장 승인을 거쳐 시설 운영을 재개할 예정이다.

이관종 오월드 원장은 “현재 동물의 안정과 관람객 안전을 최우선으로 동일 사고가 재발하지 않도록 근본적인 시스템 개선에 집중하고 있으며, 모든 후속조치가 완료되고 안전이 충분히 확보됐다고 판단되면 재개장을 추진할 것”이라며 “많은 시민과 방문객에 불편을 끼친 것에 사과드리며, 늑구를 비롯한 동물들의 안전한 관리와 관람 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.