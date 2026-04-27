제주 성산읍 제2공항 예정지 외 토지거래허가구역 해제

제2공항 사업 장기화로 4차례 재지정 11년간 유지 재산권 행사 불편 민원 잇따라···도시계획심의위 통과 공고기간 거쳐 5월 중 시행···투기 과열 때 재지정

제주 서귀포시 성산읍에서 11년간 유지돼온 토지거래허가구역이 제2공항 예정지를 제외한 지역에서 해제된다.

27일 제주도에 따르면 지난 24일 열린 제주도 도시계획위원회 심의에서 성산읍 전역에 지정돼 있던 토지거래허가구역을 제2공항 예정지만 재지정하고 그 외 지역은 해제하는 안건이 통과됐다.

도시계획위원회는 “토지거래허가구역 해제 지역에 대한 부동산 가격 급등, 이상거래, 투기성 거래 등에 대한 주기적인 모니터링을 통해 시행전략 등 종합적인 방안을 마련할 것”을 부대조건으로 원안을 통과시켰다.

성산읍 토지거래허가구역은 2015년 11월 정부의 제주 제2공항 건설계획 발표 이후 지가 상승과 부동산 투기를 방지하기 위해 제주도지사에 의해 지정됐다.

하지만 제2공항 사업 추진이 당초 계획보다 장기화하면서 4차례 걸쳐 재지정 됐다. 토지 이용 제약이 11년간 지속되자 주민들 사이에서는 재산권 행사의 불편을 호소하는 청원과 진정, 민원이 잇따랐다.

이에 오영훈 제주지사는 지난해 11월 도의회 도정질의를 통해 토지거래허가구역 해제 가능성을 검토하겠다고 답변했다.

이후 도는 부동산·도시계획 분야 전문가, 지역주민 대표, 관련부서로 구성된 전담조직(TF)을 운영했다. 그 결과 토지거래허가구역이 투기적 토지거래 방지와 토지시장 안정이라는 당초 정책 목적을 어느 정도 달성한 것으로 평가했다. 도는 특히 제주지역의 건설경기 불황과 내수 침체에 따른 지역경제 위축, 성산읍의 지가변동률과 토지거래량 둔화 등을 종합적으로 고려해 이번 결정을 내렸다고 밝혔다.

김삼용 제주도 교통항공국장은 “국토교통부의 ‘토지거래 허가구역 지정·해제 등 가이드라인’ 지침상 정량 지표를 적용했을 때에도 재지정 조정 요건을 충족하는 것으로 판단했다”면서 “도시계획위원회 부대조건을 반영해 토지 거래동향과 지가 변동률 등을 정기 모니터링하고, 이상 거래나 투기 과열이 발생하면 토지거래허가구역을 재지정하는 등 필요한 조치를 신속히 검토하겠다”고 밝혔다.

한편 재지정될 토지거래허가구역은 부동산 거래 신고 등에 관한 법률 제10조에 따라 공고일로부터 5일이 지난 후 효력이 발생하며, 지정기간은 3년이다.