인제군 상남면 하남리 산불 1시간 30분 만에 진화

27일 오후 4시 10분쯤 강원 인제군 상남면 하남리 산 156-1번지 일대 야산에서 발생한 산불이 1시간 30분 만에 진화됐다.

산림·소방 당국은 헬기 3대를 비롯해 소방차, 다목적 진화차 등 장비 24대와 100여 명의 진화 인력을 투입해 이날 오후 5시 40분쯤 큰 불길을 모두 잡았다.

강원도 산불방지대책본부는 “잔불 정리 작업이 마무리된 후 정확한 산불 발생 원인과 피해 규모를 조사할 예정”이라고 밝혔다.