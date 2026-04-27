탈춤, 메탈, 서커스까지 동시대 가장 힙한 공연들이 온다…‘싱크 넥스트’ 7월 개막

“제가 산울림으로 데뷔할 당시 스스로 컨템퍼러리(동시대)라고 생각하지 못했어요. 내년이면 활동한 지 50년이 되는 가수에게 컨템퍼러리라는 말이 어울릴까 싶었죠. 저도 몰랐던 저의 현재성을 깨우치는 시간이 되지 않을까 싶습니다.”(가수 김창완)

탈춤과 메탈, 다큐멘터리와 서커스까지, 경계를 허무는 다양한 실험적 공연이 찾아온다. 세종문화회관의 공연 시리즈 ‘싱크 넥스트 26’이 오는 7월 다섯 번째 막을 올린다.

27일 세종문화회관에서 열린 ‘싱크 넥스트 26’ 기자간담회에는 16팀의 아티스트들이 참석해 이번 시즌에 작품을 선보이는 소회를 밝혔다. 안호상 세종문화회관 사장은 “올해는 여러 외부 파트너들과 함께 시즌 전체 공연을 세종문화회관이 직접 프로듀싱 해 의미를 깊다”고 말했다.

‘싱크 넥스트’는 장르를 넘나드는 다양한 실험적 작품을 소개하는 공연 시리즈다. 2022년 론칭 이후 4년간 2만4000여명의 관객을 모은 데 이어 지난해에 91%의 객석 점유율을 기록하며 ‘지금 가장 힙한 예술’을 만나는 통로가 됐다. 올해는 7월 3일부터 9월 5일까지 전통음악, 탈춤, 서커스, 대중가요 등 아여러 분야의 아티스트 16팀이 10개 프로그램을 총 28회에 진행한다.

개막작 <바람만으로 모래만으로는 소리가 나지 않는다>(7월3~5일)는 한불수교 140주년을 기념해 한국과 프랑스 아티스트 6인이 뭉친 글로벌 프로젝트다. 17세기 유럽 악기인 ‘비올라 다모레’와 중세 성악, 그리고 한국의 해금·거문고·정가가 한 무대에서 만난다. 이 작품은 향후 해외 투어로도 이어질 예정이어서 ‘싱크 넥스트’의 창작 초연이 국제무대로 확장되는 사례로 주목된다.

7월10~11일 무대에 오르는 천하제일탈공작소와 밴드 반(baan)은 탈춤과 헤비메탈의 결합이라는 파격적 시도를 보여준다. 헤르만 헤세의 소설 <싯다르타>를 모티브로, 깨달음을 향한 여정을 강렬한 기타 사운드와 탈춤의 해학적 몸짓으로 풀어낸다. 천하제일탈공작소의 김지훈은 “탈춤과 메탈은 시대의 울부짖음을 담고 있다”며 “강렬한 메탈에 탈춤의 재담, 몸짓으로 이야기를 그려나갈 것”이라고 설명했다.

실험적인 무용 공연도 관객을 만난다. 안무가 김관지는 초인공지능과 인류라는 SF적 설정을 한국 전통 춤으로 풀어내는 <킬링 하이라키>(7월24~27일)를, 김혜경은 죽음에 대한 기억을 고양이 오브제와 함께 그려낸 <묘묘: 고양이 무덤>(8월21~24일)을 공개한다. 두 공연 모두 관객이 직접 참여하는 신체 워크숍을 통해 예술과 대중의 거리를 좁힌다. 김관지 워크숍은 7월26일, 김혜경 워크숍은 8월23일 세종S씨어터에서 열린다.

‘싱크 넥스트’에서 처음 선보이는 서커스 공연도 기대를 모은다. 서커스 아티스트 코드세시(8월1~3일)는 단순히 기예를 뽐내는 서커스를 넘어, 무대 위 ‘놀이터’라는 공간에서 규칙과 균형이 깨지는 순간을 예술적으로 포착한다.

관객과의 소통 방식을 뒤집는 시도도 눈에 띈다. 창작집단 음이온의 <개기일식 기다리기>(8월7~10일)는 배우와 관객 30명이 무대 위에서 함께 개기일식을 기다리는 독특한 설정으로 관객들에게 새로운 극장 체험을 선보일 예정이다.

서울시국악관현악단 상주 작곡가로 활동 중인 이하느리는 <그렇게 바람이 불었고 나는 두 형을 먹었다>(8월15~17일)를 공개한다. 이 공연은 동화 <아기돼지 삼형제>를 모티브로 삼았지만, 이야기는 최소화하고 소리와 움직임으로 현대 음악의 확장 가능성을 보여줄 예정이다.

8월28~29일에는 한국 대중음악계 상징적 존재인 김창완밴드가 무대에 선다. 김창완은 “K팝이라는 동시대 음악 장르로 재구성한 무대를 기획하고 있다”며 “이번 공연을 통해 나 역시도 낡은 것으로 치부했던 산울림의 노래들이 현재성을 갖게 될 거라고 믿는다”고 말했다.

피날레는 힙노시스테라피(HYPNOSIS THERAPY)가 장식한다. 스페인과 덴마크 등 해외 페스티벌에서 러브콜을 받아온 이들은 전자음악을 중심으로 폭발적인 에너지를 뿜어내는 라이브 퍼포먼스를 9월4~5일 선보인다.

‘싱크 넥스트’의 공연들은 구독형 티켓 ‘클럽 뉴 블랙’을 통해 최대 40% 할인된 가격으로 관람할 수 있다. 1, 2차 판매는 매진됐으며 28일 마지막 3차 티켓 판매를 시작한다.

안호상 세종문화회관 사장은 “정치와 지역, 경제 이데올로기의 충돌이 일어나는 한국은 치열한만큼 풍부한 예술적 생태계를 갖추고 있다”며 “‘싱크 넥스트’를 통해 한국의 컨템퍼러리 작품들이 세계 무대의 핵심으로 자리 잡기를 바란다”고 말했다.