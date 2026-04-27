‘일단 버티고 본다’···미·이란, 평화도 전쟁도 아닌 “위험한 교착 상태”

2차 종전협상 무산, 재성사 불투명한 상황 호르무즈 봉쇄 ‘경제적 충격파’ 견디기 돌입 양국 모두 부담···“길어질 땐 이란이 불리”

미국·이란 간 2차 종전협상이 성사되지 못하고 있는 가운데, 양측이 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 경제적 충격을 누가 더 오래 버텨내는지 겨루는 대치 국면에 들어섰다는 분석이 나온다.

26일(현지시간) CNN은 전날로 예상됐던 미국·이란의 2차 종전협상이 무산된 후 양측이 ‘버티기’ 국면에 돌입했다고 보도했다. 이란은 미국보다 전쟁의 경제적 충격파를 더 오래 견딜 수 있다고 자신하고 있으며, 도널드 트럼프 대통령 역시 이란보다 미국이 더 오래 버틸 수 있다고 판단하고 있다는 것이다.

이란 보수 성향 일간 호라산신문은 현 상황을 “전략적 불확실성(limbo)의 시기”로 규정하며 “양측 모두 전면전 단계에서는 물러섰지만, 힘의 논리와 압박은 유지되고 있다”고 전했다. 그러면서 이 상황이 “단기적인 전쟁 그 자체보다 더 위험할 수 있다”고 평가했다.

전문가들은 이란이 미국의 호르무즈 해협 역봉쇄를 견뎌낼 경제적 여력이 충분하지 않다고 분석한다. 일각에서는 권위주의 통치체제를 가진 이란이 경제적 위기를 버텨낼 수 있는 기간이 3~6개월 정도일 것으로 예측하지만, 짧게는 몇 주에 그칠 것이라는 관측도 나온다. 영국 싱크탱크 ‘보르스 앤 바자르 재단’의 에스판디야르 바트망헬리드지 대표는 이란 정부가 ‘트럼프가 물러날 때까지 적어도 몇 주간은 버틸 수 있다’고 보고 있지만 “이란 경제는 이미 심각한 위기에 직면해 있다”고 지적했다.

이란은 전쟁 이후 석유화학 제품과 의약품 생산에서의 차질이 이어지고 있으며, 전국적으로 대규모 해고도 확산하고 있다. 이란 주요 경제지 돈야 에 에그테사드는 “전쟁도 평화도 아닌 상태”가 이어질 경우 연간 물가 상승률은 70%에 이를 수 있다고 경고했다. 종전협상 타결을 가정한 “가장 낙관적 상황”에서도 물가 상승률은 49%에 이를 것으로 전망했다.

경제적 부담은 미국에도 작용하고 있다. 바트망헬리드지 대표는 “원유 생산과 비료 등 수출 차질이 몇 주 내 세계 경제에 충격을 줄 수 있다”며 트럼프 대통령이 협상에 나서게 될 수도 있다고 내다봤다.

다만 교착 상태가 지속할 경우 이란의 전략적 부담이 크다는 분석이 나온다. 바트망헬리드지 대표는 “이란의 입장에서 볼 때 합의도 전쟁도 없는 방식은 이란을 취약한 상태로 만든다”고 말했다. CNN은 “이란이 미국이나 이스라엘의 지속적인 공격 위협에 갇히게 될 것을 우려하고 있다”고 전했다.

양측은 현재 협상 진전을 위한 양보에 나설 유인이 부족한 상황이다. 사산 카리미 전 이란 부통령은 “이란에서는 현상 유지가 현재 정치적으로 가장 보수적인 행동 방식”이라며 “만약 계획이 실패할 경우 훗날 책임을 져야 할 가능성이 생기기 때문에 그 어떤 변화도 시도하기 어렵다”고 말했다.