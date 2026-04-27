내 조그만 작업공간에서 멍하니 하얀 종이를 보며 앉아 있습니다. 눈을 뜨고 있어도 보이지 않고, 귀를 기울여도 들리지 않고, 머리를 굴려봐도 아무런 생각이 나지 않습니다. 무엇을 할까? 무엇을 그릴까? 어떤 색으로 칠할까? 어떤 물감을 써볼까? 하얀 종이를 멍하니 쳐다보며 고민하다가 거대한 하얀 공간 속으로 빠져버렸습니다. 아무것도 없는 무한한 공간 속에서 이리저리 헤매다가, 결국 아무것도 찾지 못하고 뒤죽박죽 엉켜버리기만 했습니다.

