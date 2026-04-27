KOVO, ‘음주운전’ 안혜진에 엄중 경고·제재금 500만원 징계

“지금은 배구 복귀 생각 안 해”

음주운전 적발로 자유계약선수(FA) 계약을 앞두고 ‘미아’가 된 프로배구 여자부 세터 안혜진(28·사진)이 한국배구연맹(KOVO)으로부터 엄중 경고와 제재금 500만원 징계를 받았다.



KOVO 사무국은 27일 서울 마포구 연맹 사무국에서 상벌위원회를 열어 징계 수위를 심의했다.



연맹 상벌위원회는 음주운전은 중대한 반사회적 행위이므로 엄벌하되 알코올농도 수치가 비교적 낮은 0.032%인 점, 사고 후 구단과 연맹에 바로 자진 신고한 점, 잘못을 깊게 뉘우치며 반성하는 점, FA 미계약으로 인해 사실상 1년간 자격정지를 받게 된 점, 국가대표에서 제외된 점을 두루 고려해 징계 수위를 정했다고 밝혔다. 연맹 관계자는 “출장정지 여부가 가장 큰 논점이었고, 연맹에서 한 시즌 자격정지 처분을 내리는 것과 엄중 경고 사이에 실질적인 차이가 없다”고 설명했다.



연맹 상벌 규정 제10조 1항에 따르면 KOVO는 음주운전 시 경고에서 최대 제명까지 징계를 내릴 수 있다. 제재금은 500만원 이상 부과할 수 있다. 연맹은 제재금이 규정한 최소 액수인 500만원만 부과된 것에 대해 “과거 연맹에서 음주운전으로 적발됐던 사례에 비추어 결정한 것”이라고 덧붙였다.



안혜진은 이날 검은색 정장을 착용하고 가방과 신발까지 어두운색으로 맞춘 채 상벌위원회에 참석했다. 그는 상벌위원회에서 소명한 뒤에는 “저로 인해 걱정과 심려를 끼쳐드린 점 죄송하다. 팬들과 관계자 여러분께도 진심으로 죄송하다”며 “다시는 이런 일이 일어나지 않도록 하겠다”고 고개를 숙였다.



법률대리인인 법무법인 법정의 한정무 변호사는 “상벌위에서는 적발 이후 했던 반성과 자숙에 대해 말씀드렸다”면서 “음주 측정 결과 혈중알코올농도는 0.032%로 면허 정지 수준이었다”고 말했다. 한 변호사는 “운전 중 다리를 긁고자 크루즈 모드를 눌렀고, 고속도로 요금소 차선이 합류하는 곳에서 차량이 차선을 인식하지 못해 연석과 충돌했다. 이후 선수가 직접 보험회사에 연락했고, 도로를 관리하는 분이 경찰에 알려 현장에서 음주 측정을 했다”고 설명했다.



국가대표 세터 출신인 안혜진은 2025~2026시즌 GS칼텍스 주전으로 활약하며 극적인 우승에 힘을 보탰다. 안혜진이 주전 세터로 코트를 지킨 GS칼텍스는 포스트시즌 6전 전승으로 5년 만에 우승 트로피를 들었다. 시즌이 끝난 뒤 FA가 돼 ‘대형 계약’을 눈앞에 뒀던 안혜진은 지난 16일 음주운전을 하다가 적발돼 경찰에 입건됐다.



안혜진은 국가대표 소집 명단에서 제외됐고, FA시장에서도 원소속팀 GS칼텍스를 포함한 어떤 구단에서도 계약을 제의하지 않았다. 한 변호사는 “상벌위원회 소명 기회에서 한 번도 말씀 안 드린 게 ‘배구’라는 단어다. 입에 올리지도 않았다”며 “선수 본인도 배구에 대해 전혀 생각하지 못하고 있다. 나중에 기회가 닿는다면 (배구를) 생각하겠지만, 지금은 그럴 때가 아니다”라고 말했다.

