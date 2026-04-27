LPGA 무대 적응했나…2년차 윤이나 ‘2주 연속 톱5’

셰브론 챔피언십서 공동 4위 올라 데뷔 후 최다 상금 39만3221달러 코르다, 2년 만에 우승 랭킹 1위로

윤이나(23·사진)가 올 시즌 미국여자프로골프(LPGA) 투어 첫 메이저 대회인 셰브론 챔피언십(총상금 900만달러)에서 공동 4위에 올랐다. 넬리 코르다(미국)는 2년 만에 이 대회 우승컵을 들어올리며 여자골프 세계랭킹 1위로 복귀했다.



윤이나는 27일 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼파크 골프코스(파72)에서 열린 대회 최종 라운드에 버디 7개, 보기 3개로 4언더파 68타를 쳤다. 최종 합계 12언더파 276타를 기록한 윤이나는 류옌(중국)과 함께 전날보다 한 계단 높은 공동 4위로 대회를 마쳤다.



윤이나는 LPGA 투어 첫 시즌인 지난해에는 26개 대회에 출전해 한 번밖에 ‘톱10’에 들지 못했지만 올 시즌엔 지난달 포드 챔피언십에서 데뷔 후 최고인 공동 6위에 오른 뒤 상승세를 타고 있다. 지난 20일 JM 이글 로스앤젤레스 챔피언십에서 단독 4위로 개인 최고 성적을 경신한 데 이어 이번 대회에서도 공동 4위에 올라 2주 연속 ‘톱5’에 들었다.



지난해 US 여자오픈에서 기록한 메이저 대회 개인 최고 성적(공동 14위)을 경신한 윤이나는 데뷔 후 최다인 39만3221달러(약 5억8000만원)의 상금을 받았다.



이날 3번홀(파5)부터 5번홀(파4)까지 세 홀 연속 버디를 잡은 윤이나는 8번홀(파5)에서도 약 4ｍ 거리의 버디 퍼트를 성공시켜 전반에만 4타를 줄이며 한때 공동 3위까지 올라섰다.



그러나 후반 들어 11번홀(파3)에서 이날의 첫 보기를 기록하더니 12번(파4)·13번(파4)홀까지 3연속 보기를 적어내며 선두 경쟁에서 밀려났다.



이후 14번홀(파5)에서 버디를 잡아 분위기를 바꾼 윤이나는 이어진 15번홀(파3)에서 10ｍ가 넘는 버디 퍼트를 성공시켰고, 마지막 18번홀(파4)에서도 버디를 추가해 순위를 지켜냈다.



윤이나는 경기를 마친 뒤 “나 자신이 자랑스럽다”며 “내가 할 수 있는 것에 집중하려고 했는데, 결과로 이어진 것 같다”고 소감을 밝혔다. US오픈 예선에 나서는 자신의 캐디 케빈의 캐디백을 메기로 한 윤이나는 “한 번도 해본 적이 없는데 조금 긴장된다”며 “크게 도움을 주지 못한 것 같아서 그냥 가방만 들어주려고 한다. 새로운 경험을 할 것 같다”고 말했다.



한편, 2024년 처음 이 대회 우승컵을 들었던 코르다는 최종 합계 18언더파 270타를 기록, 공동 2위 인뤄닝(중국)과 패티 타와타나낏(태국·이상 13언더파 275타)을 5타 차로 제치고 2년 만에 타이틀을 되찾았다. 우승 상금은 135만달러(약 20억원)다. 시즌 2승째를 올린 코르다는 올해 출전한 5개 대회에서 모두 준우승 이상을 거두는 상승세를 이어갔다.

