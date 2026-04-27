멜로니, 트럼프 총격에 위로···“광신주의가 오염시키도록 두지 않겠다”

조르자 멜로니 이탈리아 총리는 27일(현지시간) 미국에서 발생한 총격 사건과 관련해 도널드 트럼프 대통령에게 위로의 뜻을 전했다.

멜로니 총리는 이날 소셜미디어를 통해 “(25일) 백악관출입기자협회 만찬에서 발생한 일과 관련해 트럼프 대통령과 영부인, 부통령을 비롯해 현장에 있던 모든 이들에게 전적인 연대와 진심 어린 위로를 전한다”고 밝혔다.

그는 이어 “우리는 광신주의가 토론과 정보의 공간을 오염시키도록 내버려두지 않을 것”이라며 “정치적 증오는 민주주의에서 설 자리가 없다”고 강조했다. 또 “토론 문화를 지키는 일은 국가의 기본 가치를 수호하는 보루로 남아야 한다”고 덧붙였다.

멜로니 총리는 유럽 주요국 정상 가운데 트럼프 대통령과 가장 가까운 지도자로 평가받아 왔지만 최근 트럼프 대통령의 레오 14세 교황을 비판을 계기로 각을 세웠다.

최근 레오 14세 교황을 비난한 트럼프 대통령을 향해 멜로니 총리가 “용납할 수 없다”고 비판하자 트럼프 대통령은 “받아들일 수 없는 것은 그녀”라고 맞받은 바 있다.

멜로니 총리는 양측 관계에 균열이 생겼다는 지적에 대해 “친구이자 특히 전략적 동맹이라면 의견이 다를 때 그것을 말할 용기도 있어야 한다”며 “그것이 유럽과 미국, 서방 전체를 위해서도 바람직하다”고 말했다.