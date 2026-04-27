원한도 없는데 왜…‘빗속 살인범’의 심리는

KBS2 ‘스모킹 건’

2012년 8월21일 장맛비가 내리던 늦은 저녁 시간 경기 용인시 고기동의 한 전원주택. 외출을 마치고 귀가한 50대 부부가 집 앞에 차를 세운 순간, 검은 비옷을 입은 괴한 두 명이 나타나 이들에게 무차별 공격을 가했다. 가까스로 도망친 아내는 목숨을 건졌지만, 전기충격기로 몸이 마비됐던 남편은 결국 사망했다. 28일 KBS 2TV에서 방영되는 <스모킹 건>은 용의자만 8명으로 미궁에 빠졌던 살인사건의 범인을 찾아 나선다.



수사팀은 피해자의 주변 인물들을 중심으로 수사를 확대했다. 금전 문제와 갈등으로 얽힌 인물은 무려 8명. 하지만 8명 모두 완벽한 알리바이를 주장해 수사는 미궁에 빠졌다. 유족이 현상금 5억원을 걸었고, 사건의 실마리가 될 만한 수상한 전화가 걸려 왔다. 그렇게 잡힌 범인은 직접적인 원한 관계가 없는 인물이었다.



이광민 정신건강의학과 전문의는 범인의 심리구조를 살펴 피해자와 직접적인 관련이 없는 이가 살인까지 저지를 수 있었는지 분석한다. 안희준 전 담당 검사는 범인을 특정하기까지의 고민과 판단 과정을 상세히 말한다. 오후 9시45분 방송.

