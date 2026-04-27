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‘율곡 이이 전문가’ 김익수 한국사상문화학회장 별세

입력 2026.04.27 20:18

‘율곡 이이 전문가’ 김익수 한국사상문화학회장 별세

율곡 이이(1536~1584) 전문가 김익수 한국사상문화학회장이 27일 별세했다. 향년 89세.

충남 청양에서 태어난 고인은 부여고, 경기대, 고려대 대학원을 졸업했다. 1987년 건국대에서 <주자와 퇴계의 역학사상 연구>로 철학박사 학위를 받았다. 1985~2001년 율곡사상연구원 부원장, 1989~2002년 한국체대 철학과 교수를 지냈다. 1997년 한국사상문화학회를 창립했다. 이 학회 학술지 ‘한국사상과 문화’는 나중 등재지가 됐다. 율곡사상연구원장, 한국사상연구원장 등을 역임했다.

<율곡전서>의 현대어 번역 작업 주도가 업적으로 꼽힌다. <율곡선생의 교육철학>(1997), <율곡철학과 현대사회>(1999), <율곡의 청소년교육문화>(2002), <율곡의 사상과 한국문화>(2004) 등을 냈다. 그가 말년까지 강조한 것 중 하나는 ‘율곡의 효사상’이다. 그는 ‘한국사상과 문화’ 제98집(2019년 6월30일)에 <율곡 효사상의 현대적 가치와 “동거계사”를 통한 세계적인 한국적 가정문화형성론>을 게재했다. “(율곡은) 평생을 통해 효로 점철된 표준적 인간상이었으며 가장 세계적인 한국의 효사상을 정립했다. 가족과 함께 더불어 공동체정신을 중히 여겼다”며 율곡의 효문화 정책을 국가 정책으로 수용해야 한다고 제안했다.

유족은 부인 김정덕씨, 자녀 김용재씨와 재원 세계비즈앤스포츠월드 산업부 차장, 사위 공병훈씨, 며느리 이은미씨 등이 있다. 빈소는 서울대병원 장례식장. 발인 29일.

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