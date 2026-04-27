경향신문 한수빈 기자 ‘이달의 보도사진상’ 수상

한국사진기자협회(회장 이호재)는 제278회 이달의 보도사진상 스토리 부문 우수상 수상작으로 한수빈 경향신문 기자(사진)의 ‘3000㎞ 날아온 귀한 손님 위해 열리는 독수리 식당’을 선정했다고 27일 밝혔다. 수상작은 지난 3월3일 몽골 초원에서 북한 영공을 거쳐 3000㎞를 날아 남쪽으로 내려오는 독수리를 보호하기 위해 ‘독수리 식당’을 운영 중인 사람들의 이야기를 사진에 담았다. 이달의 보도사진상은 뉴스, 스포츠, 피처, 네이처, 스토리, 포트레이트 등 6개 부문으로 나눠 심사해 선정한다.

