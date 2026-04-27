구글 딥마인드, 한국에 AI 캠퍼스 짓고 ‘K문샷’ 손잡는다

허사비스 CEO, 정부와 MOU 생명과학·기상 등 연구 교류 ‘책임 있는 AI’ 구축 파트너로

정부가 ‘알파고의 아버지’라 불리는 데미스 허사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)와 만나 인공지능(AI) 활용 연구 등을 위한 업무협약을 맺었다. 허사비스는 2016년 이세돌 9단과 알파고의 대국 이후 10년 만의 방한에서 AI 발전 방안을 논의할 계획이다.



과학기술정보통신부는 27일 서울 포시즌스 호텔에서 허사비스 CEO와 만나 과학기술 AI 공동연구, AI 인재 양성, 책임 있는 AI 활용 등을 골자로 한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 구글 딥마인드는 알파고로 AI 기술 발전의 상징적 전환점을 만든 조직으로, 특히 허사비스는 오랜 난제였던 단백질 구조 예측 분야에서 AI 모델 ‘알파 폴드’를 개발해 활용 가능성을 입증함으로써 2024년 노벨 화학상을 공동수상한 인물이다.



정부와 딥마인드는 생명과학, 기상·기후, AI 과학자 등 분야에서 협력한다. 우선 다음달 운영 예정인 국가과학 AI연구센터를 중심으로 공동연구 및 연구자 교류를 활성화한다. 또 우수 AI 인재가 구글 딥마인드 연구 환경을 경험할 수 있도록 인턴십 기회도 제공한다.



구글은 한국에 AI 캠퍼스를 설립하고 정부가 추진 중인 ‘K-문샷’과 연계할 계획이다. K-문샷은 AI를 연구·개발 전 과정에 활용해 바이오·에너지·반도체 등 주요 전략기술 난제를 해결하는 범정부 프로젝트다. 구글은 2024년 영국 런던에 AI 캠퍼스를 열고 AI 인재 양성을 위한 교육과정을 제공하고 있다.



정부와 딥마인드는 ‘안전한 AI 사용’과 관련한 공동연구도 추진한다. 국내 글로벌 AI 허브 조성 및 협력 방안도 계속 논의해 나가기로 했다.



이날 업무협약을 맺은 장소인 포시즌스 호텔은 10년 전 이세돌 9단과 알파고 간 바둑 경기가 열렸던 곳이다.



이번 협력은 정부가 추진하는 독자 AI 모델 개발, AI 인재 양성 등 ‘글로벌 AI 3강’ 구상에도 도움을 줄 수 있을지 주목된다. 허사비스는 “구글은 그 소중한 유산을 이어받아 바이오 혁신과 기상 예측 분야의 지평을 넓히는 여정을 시작했다. ‘책임감 있는 AI’ 체계를 구축하는 일에도 파트너로서 힘을 보태겠다”고 밝혔다.



한편, 이재명 대통령은 이날 청와대에서 허사비스 CEO를 접견하고 AI의 통제장치와 일자리 영향 등 올바른 발전 방향에 대해 의견을 나눴다.



이 대통령은 “(AI가) 제대로 인류의 복지 향상에 도움이 되는 방향으로 갈지, 아니면 인간에 대한 공격 등 인류 평화를 해치는 방향으로 갈지 알 수 없는 것 같다”고 했다. 허사비스 CEO는 “AI는 무궁한 잠재력도 있지만 또 한편으로는 여러 가지 리스크와 고민해야 될 부분이 분명히 있다”고 화답했다.



이 대통령은 “제미나이 프로그램을 저도 자주 활용하는데, 가끔씩은 시키지 않은 일을 한다고 하던데 그 문제는 일종의 버그인가”라고 농담 섞인 질문을 했다. 이에 허사비스 CEO는 “그래서 AI를 사용하고 개발할 때 ‘가드레일’이라고 불리는 적절한 안전장치를 반드시 탑재해야 한다”고 답했다.

