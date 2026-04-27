트럼프 노린 총격 용의자 “그의 범죄 허용 않겠다”

가족에 ‘성명서’ 남겨 범행 정당화 미 정부 최고위직부터 ‘공격 대상’ 성스캔들 전력 트럼프 “미친 세상”

미국 백악관 출입기자단 주최 만찬 총격 사건 용의자인 콜 토머스 앨런(31)이 범행 직전 “소아성애자, 강간범, 반역자가 내 손을 더럽히는 것을 허용하지 않겠다”고 적은 성명서를 가족에게 보낸 것으로 밝혀졌다. | 관련기사 3면



이는 성착취범 제프리 엡스타인과 친분이 있었던 도널드 트럼프 미국 대통령을 겨냥한 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 이에 대해 “병든 사람의 헛소리”라며 “우리는 미친 세상에 살고 있다”고 했다.



뉴욕포스트가 26일(현지시간) 입수해 공개한 앨런의 성명서에는 앨런이 범행 동기에 대해 “나는 미국 시민이고, 나의 대표자들이 한 행위는 나를 반영한다”며 “나는 더 이상 소아성애자, 강간범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히는 것을 허용하지 않겠다”고 한 부분이 담겼다. 그러면서 “트럼프 행정부의 최고위직부터 우선순위의 공격 대상”이라고 밝혔다.



앨런은 자신의 행동에 쏟아질 비판을 가정하고 그에 대한 반박을 제시해놓기도 했다. ‘흑인과 백인 혼혈인 당신이 이런 일을 해선 안 된다’는 가상의 비판에 대해 “대신 나설 사람이 아무도 없다”고 답했다. 또 자신이 기독교인임을 드러내면서 자신의 범행이 기독교적 가치에 반하지 않는다고 주장하기도 했다. 그는 ‘기독교 신자로서 (누가 네 오른뺨을 때리면) 왼뺨을 내밀어야 한다’는 비판이 나올 수 있지만, “그것은 자신이 억압받을 때”에만 해당하는 것이라고 반박했다. 앨런은 “재판도 없이 처형된 어부, 폭격으로 숨진 학생, 굶주린 아이, 트럼프 행정부의 수많은 범죄자에게 학대당한 10대 소녀” 등을 열거하면서 “다른 이가 억압받고 있을 때 왼뺨을 내미는 것은 압제자의 범죄에 대한 방조”라고 자신의 행동을 합리화했다.



그는 트럼프 행정부 인사들을 암살하기 위해 법 집행 요원이나 행사 참석자 등의 피해가 불가피할 수 있다면서 “그렇게 되지 않기를 진심으로 바란다”고 했다.



앨런은 허술한 보안 시스템도 언급했다. 그는 “만약 내가 이란 요원이었다면, 여기에 M2 기관총을 들고 들어왔어도 아무도 눈치채지 못했을 것이다. 정말 어처구니없는 일”이라고 했다.



소아성애자·강간범 등 성명서 표현에 트럼프 “병든 사람의 헛소리”



뉴욕포스트는 앨런이 범행 10분 전 성명을 가족에게 보냈고, 코네티컷주에 거주하는 앨런의 형제가 경찰에 신고했다고 전했다. 성명에는 ‘친절한 연방 암살자’라고 서명돼 있었다고 이 신문은 보도했다. 앨런의 가족들은 그가 평소 사회 문제를 해결하기 위해 “무언가 하겠다는 말을 자주 했다”고 미 CBS 방송에 전했다.



트럼프 대통령은 CBS 인터뷰에서 전날 발생한 총격 사건에 대해 “우리는 미친 세상에 살고 있다”고 말했다. 방송 진행자가 성명서에 등장한 “소아성애자, 강간범, 반역자” 표현에 대해 어떻게 생각하는지 묻자, 트럼프 대통령은 “병든 사람의 헛소리”라고 일축한 뒤 “나는 완전히 무혐의를 받았다”고 강조했다.



‘소아성애자’ 표현은 트럼프 대통령과 엡스타인의 과거 친분을 둘러싸고 제기돼온 각종 의혹을 겨냥한 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 총격범이 사용한 ‘소아성애자’ ‘강간범’ 등의 표현을 진행자가 공개 방송에서 그대로 언급하자 “부끄러운 줄 알아야 한다”며 “당신은 수치스러운 사람”이라고 강하게 반발하기도 했다.



트럼프 대통령은 앨런이 보안검색 구역을 빠른 속도로 질주해 지나간 것과 관련해 “그는 45야드(약 41m)를 내달려 돌파했다”며 “마치 NFL(미국프로풋볼)이 그를 영입해야 할 정도로 달렸다”고 농담했다. 또 폭스뉴스 인터뷰에서는 “성명서를 읽어보면 그가 강경하게 반(反)기독교적이란 걸 알 수 있다”고 했다.



앨런은 워싱턴의 경찰서에 구금된 채 조사받고 있으며, 조사에 비협조적인 것으로 알려졌다. 그는 27일 연방법원에 출석해 기소인부절차를 밟을 것이라고 미 법무부 당국자들이 CBS 방송에 전했다.

