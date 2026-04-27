대통령 참석 행사에 신분증 확인도 안 해 ‘경호 구멍’

국가 특별 보안 행사로 지정 안 해 법무 “연회장 진입 못해 보안 성공” 일각선 기존 시스템 재점검 지적도

도널드 트럼프 미국 대통령과 고위 행정부 관료 다수가 참석한 백악관 출입기자단 주최 만찬이 열린 워싱턴 힐튼호텔의 보안 조치가 충분치 않았다는 지적이 나왔다. 정치인을 겨냥한 테러 등 정치 폭력이 증가하면서 기존 경호 체계를 재점검해야 한다는 목소리도 커지고 있다.



워싱턴포스트(WP)는 26일(현지시간) 정부 관계자들 말을 인용해 당국이 이번 행사를 ‘국가 특별 보안 행사’로 지정하지 않았다고 전했다. 많은 고위관리가 한자리에 모이는 대통령 취임식이나 국정연설 등 공식 행사의 경우 국토안보장관이 이를 국가 특별 보안 행사로 지정하고 비밀경호국이 모든 보안을 총괄한다. 하지만 이번 행사는 국가 특별 보안 행사보다 낮은 보안 등급이 매겨졌다.



만찬에는 J D 밴스 부통령, 마이크 존슨 하원의장, 마코 루비오 국무장관, 스콧 베선트 재무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등 대통령 승계 서열 6위 안에 드는 인사 5명이 참석했다. 다만 한 행정부 관계자는 과거에도 이 행사가 국가 특별 보안 행사로 지정된 적은 없었다고 WP에 말했다.



행사가 열린 호텔 입장 시 개인 신원을 확인하는 절차도 허술했던 것으로 알려졌다. 월스트리트저널에 따르면 참석자들은 호텔 출입 시 행사 초대장 사본 등을 제시해야 했으나 이를 스캔하거나 신분증을 확인하는 절차는 별도로 없었다.



용의자인 콜 토머스 앨런(31)도 범행 직전 가족에게 보낸 성명에서 “나는 구석구석에 감시 카메라가 설치돼 있고, 호텔 객실에는 도청 장치가 깔려 있으며, 3m마다 무장 요원이 배치되고, 금속 탐지기가 어마어마하게 많을 줄 알았는데 아무것도 없었다”고 했다.



법무부는 용의자가 연회장까지 진입하지 못한 점을 들어 보안 시스템이 작동했다고 주장했다. 토드 블랜치 법무장관 대행은 NBC방송에 총격범이 보안 경계선을 거의 넘지 못했다며 “오히려 이는 엄청난 보안 성공 사례였다”고 했다. 워싱턴 경찰청, 비밀경호국, 연방수사국 등 여러 법 집행기관이 호텔과 주변 지역 경비에 참여했다. 연회장에는 만일의 사태에 대비해 비밀경호국 특수팀이 배치돼 있었으며 일부 요원들이 웨이터 복장을 한 채 위장하기도 했다고 뉴욕타임스는 전했다.



정치인을 겨냥한 테러 등 정치 폭력이 증가하면서 기존 경호 체계를 재점검해야 한다는 지적이 나왔다. 찰스 머리노 전 비밀경호국 고위관계자는 “힐튼호텔과 같은 곳에서 시행되고 있는 기존의 보안 절차가 오늘날 같은 위협 환경에서 현 대통령과 행정부에 여전히 적합한지가 의문”이라고 했다.

