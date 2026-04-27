하정우 청와대 AI수석 ‘부산북갑행’…민주당, 이르면 29일 인재영입식

어제 사의 표명…28일 대통령 재가 한동훈·박민식과 ‘3파전’ 가능성

하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석이 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 위해 사의를 표명했다. 더불어민주당은 이르면 29일 하 수석과 전은수 청와대 대변인 인재영입식을 진행한다.



조승래 민주당 사무총장은 27일 비공개 최고위원회의 후 브리핑에서 “하 수석이 오늘 대통령에게 사의를 표명했고 곧 수리되면 인재 영입을 위한 입당 절차, 공천 절차를 추후에 진행할 것”이라고 밝혔다.



하 수석은 이날 데미스 허사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)의 이재명 대통령 접견 일정 배석을 마지막으로 거취를 정리한 뒤, 출마 입장을 공식화할 것으로 보인다.



하 수석은 전날 서울 시내에서 2시간가량 정청래 민주당 대표를 만나 출마를 논의했다. 정 대표가 적극적으로 출마를 설득했고 하 수석이 긍정적으로 반응한 것으로 전해졌다. 정 대표는 이날 경기 안성에서 열린 현장 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “‘AI 안성맞춤형 국회의원이 당신이니 결심해달라’고 제가 설득했다”며 “아마 최종 결심을 밤새 하지 않았을까 생각이 들었다”고 말했다.



전은수 대변인도 강훈식 대통령비서실장의 의원직 사퇴로 공석이 된 충남 아산을 보궐선거에 출마할 예정이다.



민주당은 이르면 29일 하 수석과 전 대변인의 인재영입식을 진행한다. 여권 관계자는 “연휴 시작 전(29~30일)에 인재영입식을 할 것”이라고 말했다. 민주당은 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거를 앞두고 인재 영입에 속도를 내고 있다. 하 수석이 출마하면 두 번째 인재 영입 사례다. 민주당은 지난 17일 울산 남갑 국회의원 보궐선거에 출마할 ‘1호 인재’로 전태진 변호사를 영입했다고 발표했다.



전재수 민주당 의원의 부산시장 선거 출마로 치러지는 부산 북갑 보궐선거는 3파전 구도가 될 가능성이 있다. 보수 진영에선 무소속인 한동훈 전 국민의힘 대표, 박민식 전 국가보훈부 장관이 출사표를 던진 상태다. 민주당은 하 수석의 출마를 총력 지원한다는 방침이다. 민주당 인재영입위원회 부위원장인 김영진 의원이 캠프 좌장을 맡을 예정이다.



1977년 부산에서 출생한 하 수석은 사상초, 사상중, 구덕고를 거쳐 서울대 컴퓨터공학과를 졸업했다. 같은 대학원에서 컴퓨터공학 석박사 학위를 받았고, 삼성SDS와 네이버를 거친 대표적 AI 전문가다. 네이버 AI LAB 소장, 네이버클라우드 AI혁신센터장 등을 지냈고, 윤석열 정부에서도 디지털플랫폼정부위원회 AI·데이터분과위원장과 초거대 공공 AI 태스크포스 팀장을 맡았다.

