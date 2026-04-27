이란 외무장관, 러시아행 특별기에 ‘미나브 168’···오폭 희생자 기려

이란 외무장관이 24일(현지시간) 러시아를 방문하면서 타고 온 메라즈항공 특별기의 동체에 적힌 ‘#미나브168’(Minab168)이라는 영문 문구가 적힌 것으로 확인됐다.

이란 타스님통신은 27일(현지시간) 엑스에 “아바스 아라그치 외무장관이 ‘미나브 항공 168편’을 타고 러시아로 향했다”면서 “이는 미국과 시온주의 정권(이스라엘)의 테러리스트들이 자행한 테러 공격으로 순교한 미나브의 샤자레 타이예베 초등학교의 무고한 어린이들을 기리기 위한 것”이라고 밝혔다.

이는 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 첫날인 2월 28일 오전 이란 남부 호르모즈간주에 있었던 샤자레 타이예베 초등학교 오폭사건의 희생자 168명을 추모하는 의미로 보인다. 이 문구 아래엔 페르시아어로 ‘미나브 학교 아이들을 기억하며’라는 글귀가 적혔다.

미군은 이 초등학교를 군 시설로 오인, 토마호크 미사일을 발사해 당시 수업 중이던 여자 초등학생과 교직원 등 168명이 숨졌다. 사망자 중 100명 이상이 초등학생이었다.

미군은 초기에 이 같은 인도적 참사를 부인했지만, 오폭이라는 정황이 속속 드러나자 현재 진상을 자체 조사 중이다.

앞서 이 메라즈항공 특별기는 이달 11일 미국과의 1차 종전 협상 때도 이란 대표단을 싣고 파키스탄 이슬라마드에 갔다. 당시 이 특별기 좌석마다 미나브 초등학교 참사 희생자의 영정이 하나씩 놓여있었다.