알카에다 연계 단체, 말리 국방장관 살해

군정 장악 이후 가장 큰 공격 북부 일부 지역 반군이 장악

서아프리카 말리에서 무장세력의 대규모 공격으로 사디오 카마라 말리 국방장관이 사망했다.



로이터통신 등은 26일(현지시간) 수도 바마코 인근 카티 군사기지 내 거주지에서 알카에다 연계 단체인 이슬람과무슬림지지그룹(JNIM)의 공격으로 카마라 장관이 살해됐다고 보도했다. AFP는 카마라 장관 거주지에서 차량 폭탄 공격이 벌어졌으며 이로 인해 카마라 장관 외에 그의 두 번째 부인과 손주 2명도 사망했다고 전했다.



말리에서는 25일 오전부터 바마코를 포함한 여러 지역에서 JNIM과 투아레그 분리주의자 등 무장세력이 정부군을 대대적으로 공격했다.



AFP는 아자와드해방전선(FLA) 연합군과 JNIM 등이 연계해 벌인 전국적, 조직적 공격으로 말리 북부 일부가 반군의 손에 넘어갔다면서 2012년 3월 프랑스군 개입으로 무장세력의 공세를 격퇴한 이후 말리 군정이 가장 심각한 도전을 받았다고 전했다.



말리 정부는 이날 오후 성명에서 이 공격으로 민간인과 군인 등 16명이 다쳤다면서 “모든 지역에서 상황은 완전히 통제되고 있다”고 했다. 하지만 26일에도 카티와 북부의 키달과 가오, 중부의 세바레 등에서 무장세력 일부가 말리군과 교전을 벌인 것으로 전해졌다. 한 말리 관리는 AFP에 총성이 여전히 들려오는 세바레는 아직도 혼란스러운 상태라고 말했다. 투아레그 반군은 이날 키달에서 러시아 용병기업이 철수하는 데 합의했다면서 이 도시를 자신들이 완전히 장악했다고 주장했다. 키달은 투아레그 반군이 10년 이상 근거지로 삼아온 도시지만 2023년 러시아 용병기업 바그너그룹의 지원을 받은 말리군이 탈환한 곳이다.



말리에서는 2012년부터 이슬람 급진세력과 연계된 지하디스트와 분리주의 세력의 공격으로 불안한 정세가 이어져 왔다. 2020년 8월과 2021년 5월 두 차례 쿠데타를 거쳐 아시미 고이타 대령을 임시 대통령으로 하는 군정이 들어섰다. AFP는 이번 무장세력과 반군의 공격은 말리 군정이 권력을 장악한 이후 가장 큰 것이었다고 전했다. AFP는 한 보안 관계자의 말을 인용해 고이타 대통령이 안전한 곳에 있다고 보도했다.



스테판 두자릭 유엔 사무총장 대변인은 엑스에 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 말리에서 벌어진 이번 공격에 깊이 우려하고 있다면서 “(사무총장은) 사헬(사하라 이남)에서 커지는 폭력적 극단주의와 테러리즘에 대응하고, 긴급한 인도주의적 요구를 충족시키기 위해 국제적 지원을 요청했다”고 밝혔다.

