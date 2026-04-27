순해지는 소주 시장에 '독하게' 돌아왔다···20년 전 '20도 그 맛'으로

롯데칠성음료가 '처음처럼'의 고도주 제품인 '처음처럼 진'을 리뉴얼한 '처음처럼 클래식'을 내놓는다고 27일 밝혔다.

롯데칠성음료는 주류 저도화 흐름 속에서도 고도수 소주 수요가 지속되는 점을 반영해 출시 20주년을 맞은 '처음처럼'의 브랜드를 강화하는 차원에서 '처음처럼 클래식'을 기획했다고 설명했다.

'20년 전 본연의 레시피로 돌아온 진하고 부드러운 소주'라는 콘셉트로 기획된 이 제품은 20년 전 출시 당시와 동일한 알코올 도수 20도에 알라닌, 아스파라진, 자일리톨 등 당시의 첨가물을 그대로 넣었다.