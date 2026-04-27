‘중신용자’ 대출 문턱 낮춘다

정부 ‘포용적 금융 대전환’ 회의 ‘사잇돌대출’ 6300억 늘리고 신용 하위 20~50%로 확대 금리 최대 5.2%P 인하 예상 카드사 등도 대출 취급 허용

정부가 신용등급 4~7등급 정도의 ‘중신용자’를 대상으로 하는 ‘중금리 대출’ 문턱을 낮추고, 중신용자들이 자주 이용하는 카드사 등도 사잇돌대출을 취급할 수 있도록 허용키로 했다. 가계대출 규제를 적용받지 않는 중·저신용자 생활안전자금 대출 상품도 출시된다. 중·저신용자들이 고금리의 덫에 빠져 신용불량자로 전락하는 일을 막기 위해서다.



금융위원회는 27일 서울 동작구 KB 희망금융센터에서 제4차 ‘포용적 금융 대전환’ 회의를 열고 중금리 대출 활성화 방안을 논의했다. 금융위는 이날 활성화 방안을 토대로 올해 사잇돌대출이 지난해보다 6300억원 늘어난 3조6200억원, 민간 중금리대출은 최소 5000억원 늘어난 28조3000억원으로 총 31조9200억원이 공급될 것으로 추산했다.



우선 금융위는 정책성 중금리 대출인 사잇돌대출의 문턱을 낮춘다. 현재 총 자금의 70% 이상을 ‘신용 하위 50%’에게 공급하도록 정해져 있는 사잇돌대출의 요건을 ‘신용 하위 20~50%’까지 확대한다. 신용 하위 20% 미만 저신용자는 사잇돌대출이 아닌 다른 정책서민금융으로 지원하도록 하고, 중신용자에게 더 낮은 금리로 충분한 자금을 공급하는 데 집중한다는 취지다.



금융위는 이를 통해 사잇돌대출 금리를 현행보다 최대 5.2%포인트 낮추고 중신용자들에게 1000억원가량 추가 공급할 수 있을 것으로 전망했다.



개인사업자 전용 사잇돌대출인 ‘사장님 사잇돌’(가칭)도 신설한다. 한도는 최대 3000만원(잠정)으로 연간 1500억원을 공급한다.



카드·캐피털사 등 여신전문업계의 사잇돌대출 취급도 허용한다. 현재는 은행과 상호금융, 저축은행만 사잇돌대출을 취급한다. 중신용자 데이터와 신용평가역량을 갖춘 카드사 등이 참여할 경우 금리 8~12%의 사잇돌대출 약 5000억원 규모를 공급하는 효과가 있을 것이라고 금융위는 설명했다.



정부는 또한 민간 금융사가 공급하는 중금리대출의 최대 80%를 정부가 관리하는 가계대출 총량에서 제외할 방침이다. 중금리대출에는 가계대출 규제를 일부 적용하지 않겠다는 뜻이다.



이에 연소득 규제를 적용하지 않고, 신용대출 한도에 구애받지 않는 ‘중·저신용자 생활안정자금’도 새로 출시하기로 했다. 단, 1000만원대 소액 대출이며 다주택자는 제외되고, 대출 실행일로부터 1년간 주택구입 금지 약정을 해야 한다.



민간 금융사들이 중금리대출을 늘리도록 관련 제도와 유인책도 확대하기로 했다. 우선 2금융권 중금리대출을 1·2로 분리한다. 현행 금리 요건보다 3%포인트 이상 낮은 금리로 공급된 대출은 ‘중금리대출 1’로 분류하고, 해당 대출에 대한 영업구역 내 여신 비율 규제를 완화해 주는 등의 인센티브를 주기로 했다. 민간 금융사들의 중금리대출 금리 산정 방식도 바꿔 금리 상한을 최대 1.25%포인트 낮추기로 했다.



이억원 금융위원장은 “중신용자는 이자 부담을 덜어주면 고신용자로 도약할 수 있는 반면, 부담이 늘면 저신용자로 빠르게 하락할 수 있는 상하 이동성이 큰 민감한 계층”이라며 “최근 녹록지 않은 경기 상황의 영향이 중신용자에게 더욱 크게 나타나고 있다”고 말했다.



▲중금리대출

신용점수가 중간 이하(신용등급 4~7등급)인 사람들을 대상으로 하는 연 6~15% 수준의 신용대출을 뜻한다. 대표적 정책성 중금리대출로는 사잇돌대출이 있다.